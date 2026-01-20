錦織圭という奇跡【第10回】

奈良くるみの視点（２）

世界ランキング最高32位、WTAツアー優勝1回。18歳でグランドスラム本戦に出場し、30歳で引退するまで世界のトップレベルに身を置いた奈良くるみさんは、テニス界では最も長く、錦織圭と時間と空間を共有したひとりである。

奈良さんが錦織と親しくなったのは、米国フロリダ州のIMGアカデミーにテニス留学した12歳の頃。約1年半の米国滞在を経て帰国した奈良さんは、その後もトップジュニアとして世界を舞台に活躍した。

ただその頃には、2歳年長の錦織はすでにジュニアを卒業。プロとしての道を歩み始め、18歳にしてATPツアータイトルを手にするまでになった。

※ ※ ※ ※ ※



奈良くるみさんが感じた錦織圭のオンとオフ photo by Sano Miki



そんなふたりの足跡が再び重なったのは、奈良さんが18歳の日。世界ランキングを100位台まで急上昇させ、グランドスラム予選に出るようになった頃だった。

かつてIMGアカデミーで、漫画やDVDを貸し借りした仲ではあるが、当時の奈良さんにとって、錦織はすでに世界で活躍するトッププレーヤー。ただ、再会した錦織は、以前と変わらぬ柔らかな空気をまとっていたという。

「私がツアーに出るようになってからは、食事に連れていってくれたり、いい成績を出した時は連絡をくれたりしました。特にうれしかったのは、2014年のワシントンでのツアー大会で準優勝した時。決勝で負けて悔しかったんですが、『すごくいいテニスしてたね』って圭くんに言ってもらえたのが、けっこう自信になりました。

ただ、圭くん自身の雰囲気は、子どものころと変わらなかったですね。コートの外での圭くんは、ちょっと変わっているというか、独特の感性の持ち主。なので時々、周りが『え？』となっちゃうこともあるんです」

これは奈良さんに限ったことではないが、錦織のセリフを再現するとき、誰もがゆっくりゆったり、やや間延びした話し方になる。その独特のリズムに錦織のユニークな感性や視座が乗ると、時に会話が噛み合わないことも......。

そんな時、関西人の奈良さんは「突っ込み担当」。周囲の人からも、「圭にあんなふうに突っ込める人、なかなかいないよ」と言われるほどの、阿吽の呼吸を見せているという。

【練習メニューの組み方に強さの神髄】

だからだろうか。錦織はツアー会場やナショナルトレーニングセンター（NTC／東京都北区）で一緒になると、奈良さんに助言を与えたり、時に自ら練習相手を務めてくれたという。そしてそんな時、錦織がまとう空気は、ふだんと一変するのだった。

「ふだんはそんな感じで、めっちゃ笑って、楽しく過ごさせていただいていました。出る大会が同じ時には、圭くんが自分の練習をしながら、私の練習を見てくれることもけっこうあったんです。

そういう時の圭くんは、ふだんの軽口が一切言えないくらい、ピシッとするんですよね。本当にコートに立つと人が変わる。もちろん、笑いながら話したりもするのですが、メリハリがしっかりしている。

練習と練習の間って、ちょっとだらけてしまったり、私自身も無駄なおしゃべりすることはあるんです。でも圭くんは、本当にピシッ、ピシッと時間をやりくりするんです。そんなに長くはやらないんですが、休憩も少ない。

練習メニューも自分で考えて、『まずはこれ、次はこれ』ってやる。そういう時は、私も敬語になりますね。錦織圭さんとやっていただくということで私も緊張するし、圭くんの雰囲気がそうさせる感じもある。そこの緊張感は本当にすごいなって、いつも思っていました」

まるで人格が入れ替わったかと思うほどに、いったんコートに足を踏み入れると、錦織は豹変する。さらに練習メニューの組み方にも、錦織の強さの神髄を見たと奈良さんは言った。

「圭くんはとても努力家なんですが、ガムシャラにがんばるタイプではないのかなと思います。計画性があるというか、意味のない努力はしない。すごく頭も使って練習するし、そこのセンスもすごくあるんだと思います。どうやったら効率的にうまくなるかを考える能力が、実は圭くんの一番すごいところなんじゃないかなと思います」

【できないとは絶対に言えない】

さらに奈良さんは、錦織の練習で感じたことを続ける。

「たとえば、練習時間が2時間あるとしたら、その2時間のマネジメントがすごく上手なんです。私はコーチに言われて、やっと『あっ、こういうことをして、その次にこの練習をしたら、さっきやっていたことの意味があるんだな』というのがわかるし、それがわかるようになったのもキャリアの後半のことでした。でも圭くんは、それをすべて自分で理解して考えられる。

それに、私がコーチとやっているメニューを見て、『それいいね』って取り入れたりもしているんです。人のアイデアを吸収する能力も高いし、それらをどんどん組み合わせて自分で練習メニューを作る力がすごいなって、一緒に練習した時にいつも思っていました」

なお、奈良さんは引退したあとも、NTCで調整中の錦織に呼び出され、たびたびヒッティングパートナーを務めたという。

当初は奈良さんにしても、「引退した私を誘うのだから、軽い調整程度かな」くらいの心持ちでNTCに向かう。ところがいざ到着すると、そこには張り詰めた空気をまとう「テニスモード」の錦織圭がいた。

「最初に圭くんから『練習、来られない？』って連絡が来た時は、『えっ？ 今の私に？ 全然ボール、飛ばないんですけど？』って答えたんですが、『だいじょーぶ、だいじょーぶ』って言うんです。なので、軽く打ち合うくらいなのかなと思って行ったら、けっこう要求が厳しいんですよ！

『まず浅く球出しして、それを僕がこっちに打って前に出るから、それを足もとにスライスで沈めて』とか言われるんで、『いやいや、私、スライスを沈めたことなんて、人生で一度もないんですけど⁉』って。

内心、『そんなの無理だよ！』と思うんですが、できないとは絶対に言えない雰囲気なんですよ。こちらがミスして『ちゃんとやって』と言われると、『いや、だったら私じゃないでしょ、練習相手！』と思ったりしながらも、『すみませんっ！』と謝って。

リターン練習の時も、『もっと思いっきり打って。前からでいいから』って言われるんですが、こっちはとっくに引退して『全然、肩、回らないんですけど......』と思うんですが、そんなことは言えなかったですね。

でも、はぁはぁと息を切らせながらも、うまい人とテニスするのは楽しいなって、あらためて思いました。めっちゃ集中してたので、ほんと、私のいい練習になってましたから」

カラカラと笑い声を上げ、小さな愚痴もこぼしながらも、数年前の日々を楽しそうに思い返す──。

そんな奈良さんの明るい表情と暖かな語り口は、錦織と過ごした時間がいかに大切でカラフルかを、そのまま映しているようだった。

（つづく）

【profile】

奈良くるみ（なら・くるみ）

1991年12月30日生まれ、兵庫県川西市出身。ジュニア時代から「天才テニス少女」として名を馳せ、中学・高校時代も数々の国内タイトルを制す。2009年にプロ転向し、2014年のリオ・オープンでツアー初優勝。2015年にはセリーナ・ウィリアムズ、2016年にはビーナス・ウィリアムズから金星を挙げる。2022年9月の東レ・パンパシフィック・オープンを最後に現役引退。ランキング最高位シングルス32位。身長155cm。