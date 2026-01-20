この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人の出産経験を持つ助産師HISAKOさんが、自身のYouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」で、「妊活中の心のあり方」と題した動画を公開。なかなか妊娠できずに不安を抱える女性に対し、「ポジティブに考えて妊活？無理です！」と断言し、自身の壮絶な経験を交えながら妊活中のリアルな心の葛藤について語った。

動画は、妊活中の視聴者から寄せられた「毎回の生理予定日前に不安で仕方なくなる。ポジティブに楽しく妊活したい」という悩み相談から始まる。これに対し、HISAKOさんは「無理です！」と即答。自身も44歳で12人目の子どもを授かる際に不妊治療を経験したと明かし、「11人もおんねんから贅沢な話」と自覚しつつも、治療中は「それでも落ち込んだもんね、毎回ね」と当時の心境を吐露した。

大金を投じた顕微授精の後も、病院が定めた妊娠判定日を待つことができず、毎回ドラッグストアで妊娠検査薬を購入し、フライング検査をしていたという。「1度も我慢できたことはございません」と語り、陰性の結果が出ても「暗いから見えないのかな」「角度かな？」と諦めきれず、様々な角度から検査薬を眺めていたというエピソードを披露。妊活中の精神状態は「緊張と落胆と…ジェットコースター」だったと振り返った。

さらに、過去の経験として、最初の妊娠（23歳）が流産だったことも告白。助産師として流産のリスクは知識として持っていたものの、「自分に限ってそんなことはない」という先入観があったという。流産後の妊活では、生理が来るたびに荒れ、周囲の友人の妊娠を素直に喜べず、「人の不幸を求めているような悪魔みたいな自分」がいたとまで語り、妊活の精神的な苦しさを赤裸々に明かした。

これらの経験を踏まえ、HISAKOさんは妊活中に不安になったり、ネガティブな気持ちになったりするのは「当たり前」だと強調。無理にポジティブになろうとする必要はないとし、「その気持ちをそのまま味わったらいい」と語りかけた。そして、その苦しい経験は、いつか同じように悩む人に心から寄り添える力となり、「人生の宝だと思おうよ」と、力強いメッセージで動画を締めくくった。

