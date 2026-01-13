一番くじ 新機動戦記ガン ダム W 30th Anniversary】 1月20日17時より 一番くじ ON LINE 限定販売 価格：1回900円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 新機動戦記ガンダムW 30th Anniversary」を1月20日17時より一番くじONLINE限定で販売する。価格は1回900円。

本商品は、「新機動戦記ガンダムW」30周年を記念して発売されるキャラクターくじ。A賞には、360度どこから見ても楽しめる一番くじ胸像シリーズ「BUSTISAN」よりウイングガンダムが登場する。また、B賞に「ヒイロ・ユイ」のMASTERLISEフィギュア、C賞に「ビッグビジュアルスタンド」、D賞に「『任務、了解。』ボールペン」、E賞に「MSヘッドマグネット」、F賞に「アクリルスタンドコレクション」、G賞に「クリアポスター」がラインナップしている。

また、最後のくじを引くともらえるラストワン賞には、胸像シリーズ「BUSTISAN」より「ウイングガンダムゼロEW」が登場する。

「一番くじ 新機動戦記ガンダムW 30th Anniversary」商品ラインナップ

A賞 ウイングガンダム BUSTISAN

全1種

サイズ：約18cm

目や胸にはクリアパーツを採用し、緻密なディテールとこだわり抜いた造形が楽しめる。

B賞 ヒイロ・ユイ MASTERLISE

全1種

サイズ：約23cm

ヒイロ・ユイのMASTERLISEフィギュア。オープニングのシーンを彷彿とさせるポーズで立体化されている。

C賞 ビッグビジュアルスタンド

全3種（選べる）

サイズ：約21cm

D賞 「任務、了解。」ボールペン

全1種

サイズ：約13cm

※ボールペンは使い切りとなります。インクの交換はできません。

企画協力：サンスター文具株式会社

E賞 MSヘッドマグネット

全5種（選べない）

サイズ：約5cm

ガンダムシリーズのヘッドマグネット第2弾。TVシリーズからウイングガンダム、ガンダムデスサイズ、ガンダムヘビーアームズ、ガンダムサンドロック、シェンロンガンダムの5機が登場する。

F賞 アクリルスタンドコレクション

全20種（選べる）

サイズ：約7～10cm

新規PVの場面写に加え、新規描きおろしのヒイロ、デュオ、トロワ、カトル、張五飛がラインナップする。

G賞 クリアポスター

全13種（選べる）

サイズ：A3

A3サイズのクリアポスター。人気モビルスーツとキャラクターがラインナップしている。

ラストワン賞 ウイングガンダムゼロEW BUSTISAN

サイズ：約18cm

目や胸にはクリアパーツを採用し、特徴的な羽根も再現されている。

ダブルチャンスキャンペーン

「ラストワン賞 ウイングガンダムゼロEW BUSTISAN」と同一の賞品が抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンが4月末日まで開催される。当選数は30個。

※挑戦時点で当選上限に達している場合があります。

※「ラストワン賞 ウイングガンダムゼロEW BUSTISAN」と同一の賞品となります。

※当選はお一人につき1回までとなります。

※期間は延長される場合がございます。

(C)SOTSU・SUNRISE

※発売日は流通により前後する場合があります。