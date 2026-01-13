「一番くじ 新機動戦記ガンダムW 30th Anniversary」1月20日17時より一番くじONLINE限定で発売A賞は胸像シリーズ「BUSTISAN」よりウイングガンダムが登場
BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 新機動戦記ガンダムW 30th Anniversary」を1月20日17時より一番くじONLINE限定で販売する。価格は1回900円。
本商品は、「新機動戦記ガンダムW」30周年を記念して発売されるキャラクターくじ。A賞には、360度どこから見ても楽しめる一番くじ胸像シリーズ「BUSTISAN」よりウイングガンダムが登場する。また、B賞に「ヒイロ・ユイ」のMASTERLISEフィギュア、C賞に「ビッグビジュアルスタンド」、D賞に「『任務、了解。』ボールペン」、E賞に「MSヘッドマグネット」、F賞に「アクリルスタンドコレクション」、G賞に「クリアポスター」がラインナップしている。
また、最後のくじを引くともらえるラストワン賞には、胸像シリーズ「BUSTISAN」より「ウイングガンダムゼロEW」が登場する。
「一番くじ 新機動戦記ガンダムW 30th Anniversary」商品ラインナップ
A賞 ウイングガンダム BUSTISAN
全1種
サイズ：約18cm
目や胸にはクリアパーツを採用し、緻密なディテールとこだわり抜いた造形が楽しめる。
B賞 ヒイロ・ユイ MASTERLISE
全1種
サイズ：約23cm
ヒイロ・ユイのMASTERLISEフィギュア。オープニングのシーンを彷彿とさせるポーズで立体化されている。
C賞 ビッグビジュアルスタンド
全3種（選べる）
サイズ：約21cm
D賞 「任務、了解。」ボールペン
全1種
サイズ：約13cm
※ボールペンは使い切りとなります。インクの交換はできません。
企画協力：サンスター文具株式会社
E賞 MSヘッドマグネット
全5種（選べない）
サイズ：約5cm
ガンダムシリーズのヘッドマグネット第2弾。TVシリーズからウイングガンダム、ガンダムデスサイズ、ガンダムヘビーアームズ、ガンダムサンドロック、シェンロンガンダムの5機が登場する。
F賞 アクリルスタンドコレクション
全20種（選べる）
サイズ：約7～10cm
新規PVの場面写に加え、新規描きおろしのヒイロ、デュオ、トロワ、カトル、張五飛がラインナップする。
G賞 クリアポスター
全13種（選べる）
サイズ：A3
A3サイズのクリアポスター。人気モビルスーツとキャラクターがラインナップしている。
ラストワン賞 ウイングガンダムゼロEW BUSTISAN
サイズ：約18cm
目や胸にはクリアパーツを採用し、特徴的な羽根も再現されている。
ダブルチャンスキャンペーン
「ラストワン賞 ウイングガンダムゼロEW BUSTISAN」と同一の賞品が抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンが4月末日まで開催される。当選数は30個。
※挑戦時点で当選上限に達している場合があります。
※「ラストワン賞 ウイングガンダムゼロEW BUSTISAN」と同一の賞品となります。
※当選はお一人につき1回までとなります。
※期間は延長される場合がございます。