中日は６日の西武戦（バンテリンドーム）に２―５で敗れ、今季１９度目の逆転負け。借金は今季最多タイの「１６」となった。中日先発・大野雄大投手（３７）は５回まで１安打無失点と完璧な内容。ところが６回二死からカナリオに死球を与えるとまさかの展開が待っていた。カナリオが二盗を試みると捕手・石伊の二塁送球がセンターへ抜けて二死三塁。滝沢に四球を与えて一、三塁となった後、桑原の左前適時打で１点差に詰め寄