【Amazon】Apple iPadシリーズやMacBook Air、AirTagなどが最大19%OFFに
人気商品が毎日登場するAmazonタイムセールで、AppleのiPadシリーズやMacBook Air、AirTagがプライスダウンしています。セールは予告なく終了することもあるので、気になっている人は早めの購入がおすすめです！

カラフルなオールスクリーンデザインを採用。2025年3月発売の「11インチ iPad」


Apple(アップル)

Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、Wi-Fi 6、12MP フロント/12MP バックカメラ、Touch ID、一日中使えるバ ッテリー - シルバー

58,800円 → 53,800円（9%オフ）

Apple(アップル)

Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、Wi-Fi 6、12MP フロント/12MP バックカメラ、Touch ID、一日中使えるバ ッテリー - ブルー

58,800円 → 53,800円（9%オフ）

一日中使えるロングバッテリー。Apple Pencil Pro対応の「iPad mini（A17 Pro）」


Apple(アップル)

Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、128GB、Wi-Fi 6E、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー ? スターライト

78,800円 → 73,800円（6%オフ）

薄くて軽いのにパワフルなパフォーマンス。13インチの「iPad Pro（M4）」


Apple(アップル)

Apple 13インチiPad Pro (M4): Ultra Retina XDR ディスプレイ、256GB、横向きの 12MP フロントカメラ/12MP バックカメラ、LiDAR スキャ ナ、Wi-Fi 6E + 5G 携帯電話通信(eSIM)、Face ID、一日中使えるバッテリー - スペースブラック

231,636円 → 188,800円（18%オフ）

動画編集もゲームも軽やかでスピーディーな「MacBook Air」


Apple(アップル)

Apple 2025 MacBook Air M4 チップ搭載 13 インチノートブック: Apple Intelligence のために設計、13.6 インチ Liquid Retina ディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、 256GB SSD ストレージ、12MP センターフレームカメラ、Touch ID - ミッドナイト

164,800円 → 141,800円（14%オフ）

「探す」アプリで持ち物の現在地を探せるAirTag


Apple(アップル)

Apple AirTag 4個入り 紛失防止タグ 置き忘れ防止 耐水 防塵 iPhone/iPad「探す」ネットワーク対応 CR2032コイン型バッテリー

16,980円 → 13,717円（19%オフ）

その他のおすすめ商品


Apple(アップル)

Apple 20W USB-C電源アダプタ

2,780円 → 2,284円（18%オフ）

Beats

Beats Studio Pro - ワイヤレス Bluetooth ノイズキャンセリングヘッドフォン - パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C ロスレスオーディオ、AppleおよびAndroidデバイスとの互換性、最大40時間の再生時間 - ネイビー

49,800円 → 44,710円（10%オフ）

