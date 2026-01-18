エヌビディアのフアンCEO、1月末に訪台へ 台湾本社について台北市と最終調整か
（台北中央社）米半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン（黄仁勲）最高経営責任者（CEO）が、今月末に台湾を訪問する予定だ。同社の台湾従業員による旧正月前の忘年会に参加する他、台北市内に建設を計画している台湾本社について、台北市政府との最終調整を行う。
これまでの情報や台北市政府の説明によると、フアン氏は29日に台湾に到着し、30日に忘年会に参加する。31日には台湾積体電路製造（TSMC）や鴻海（ホンハイ）、華碩（ASUS、エイスース）など、台湾の人工知能（AI）サプライチェーン（供給網）を担う企業の幹部らとの会食も予定している。
また同市政府は、エヌビディア台湾本社の建設が予定されている北投士林科技園区（テクノロジーパーク）T17、T18区画の契約セレモニーに、フアン氏の出席を求めている。フアン氏は今月上旬に米ラスベガスで取材に応じた際、招待があれば出席する意向を示した。
これまで台湾ではシンガポール法人や香港法人などの支社を登記していた同社。台湾を最重要のAI研究開発・計算拠点に転換する動きを進めており、昨年末には台湾で資本金10億台湾元（約50億円）の子会社の設置が認可された。これにより資産の保有や大規模な調達、契約締結が可能となった。
また従業員の増加に伴い、台北市内湖区に構えていたオフィスが昨年末、南港区に移転した。台湾における主要な運営・研究開発拠点となっている。
（呉家豪／編集：田中宏樹）
これまでの情報や台北市政府の説明によると、フアン氏は29日に台湾に到着し、30日に忘年会に参加する。31日には台湾積体電路製造（TSMC）や鴻海（ホンハイ）、華碩（ASUS、エイスース）など、台湾の人工知能（AI）サプライチェーン（供給網）を担う企業の幹部らとの会食も予定している。
これまで台湾ではシンガポール法人や香港法人などの支社を登記していた同社。台湾を最重要のAI研究開発・計算拠点に転換する動きを進めており、昨年末には台湾で資本金10億台湾元（約50億円）の子会社の設置が認可された。これにより資産の保有や大規模な調達、契約締結が可能となった。
また従業員の増加に伴い、台北市内湖区に構えていたオフィスが昨年末、南港区に移転した。台湾における主要な運営・研究開発拠点となっている。
（呉家豪／編集：田中宏樹）