YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÀ¸³è¤ËÌòÎ©¤Ä¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¡×¤¬¡¢¡Ö¤¤¤¸¤á¤Î¸å°ä¾É¡Ú¿´¤Î½ý¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Àº¿À²Ê°å¤é¤¬¡¢¤¤¤¸¤á¤ä¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬¤â¤¿¤é¤¹Ä¹´üÅª¤Ê¿´¤Î½ý¡¢ÆÃ¤Ë¡ÖÊ£»¨ÀPTSD¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢¤¤¤¸¤á¤ò¡ÖÁê¼ê¤Î¿´¤ò½ý¤Ä¤±¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢·ù¤¬¤é¤»¤äË½ÎÏ¤òÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¡×¤ÈÄêµÁ¡£Èï³²¼Ô¤ÏÆÍÁ³ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¹¶·â¤Ë»¯¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤«Íý²ò¤Ç¤¤ºº®Íð¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¬¾ð¤±¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡×¤È¼«¤é¤òÀÕ¤á¡¢¼þ°Ï¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·«¤êÊÖ¤·¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥¦¥Þ¤ò¡¢Àº¿À°å³Ø¤Ç¤Ï¡ÖÊ£»¨ÀPTSD¡×¤È¸Æ¤Ö¡£¤³¤ì¤Ï2020Ç¯¤«¤éWHO¡ÊÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡Ë¤¬Àµ¼°¤ÊÉÂÌ¾¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ºÒ³²¤ä»ö¸Î¤Ë¤è¤ë°ìÅÙ¤Î¾×·âÅª¤ÊÂÎ¸³¤ò¸¶°ø¤È¤¹¤ëPTSD¤È¤Ï¶èÊÌ¤µ¤ì¤ë¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÊ£»¨ÀPTSD¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹¼ç¤Ê4¤Ä¤Î¸å°ä¾É¤òµó¤²¤¿¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Ëº¤ì¤¿¤¯¤Æ¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡×¡£²¿Ç¯¤âÁ°¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Þ¤ë¤Çº£µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÅö»þ¤Î´¶¾ð¤ä¸÷·Ê¤¬ÁÉ¤ê¡¢Ì´¤Ë¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¤¤¤¸¤á¤ò»×¤¤½Ð¤¹¾õ¶·¤Î¡Ö²óÈò¡×¡£²Ã³²¼Ô¤ä¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤¿¾ì½ê¤Ê¤É¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¿Í¡¢¾ì½ê¡¢ÏÃÂê¤òÌµ°Õ¼±¤ËÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ³Ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤³¤È¡£¡Ö¤É¤¦¤»²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÈá´ÑÅª¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¸¤¤ë°ÕÌ£¤ä´õË¾¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
4¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤¬ÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤ë¡×¤³¤È¡£¤³¤ì°Ê¾å½ý¤Ä¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÂ¾¼Ô¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«¤é¸ÉÎ©¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¸¤á¤Ë¤è¤ëÊ£»¨ÀPTSD¤Ï¡¢¿Í¤Î°°Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£²óÉü¤Ë¤ÏÌôÊªÎÅË¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤ä¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤Ê¤É¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¡¹¤ÎÂ¸ºß¤È°Â¿´¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¸¤á¤Ë¤è¤ëÊ£»¨ÀPTSD¤Ï¡¢¿Í¤Î°°Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£²óÉü¤Ë¤ÏÌôÊªÎÅË¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤ä¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤Ê¤É¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¡¹¤ÎÂ¸ºß¤È°Â¿´¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£
