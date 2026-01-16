¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÀ¸³è¤ËÌòÎ©¤Ä¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¡×¤¬¡¢¡Ö¤¤¤¸¤á¤Î¸å°ä¾É¡Ú¿´¤Î½ý¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Àº¿À²Ê°å¤é¤¬¡¢¤¤¤¸¤á¤ä¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬¤â¤¿¤é¤¹Ä¹´üÅª¤Ê¿´¤Î½ý¡¢ÆÃ¤Ë¡ÖÊ£»¨À­PTSD¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£

Æ°²è¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢¤¤¤¸¤á¤ò¡ÖÁê¼ê¤Î¿´¤ò½ý¤Ä¤±¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢·ù¤¬¤é¤»¤äË½ÎÏ¤òÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¡×¤ÈÄêµÁ¡£Èï³²¼Ô¤ÏÆÍÁ³ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¹¶·â¤Ë»¯¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢²¿¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¤«Íý²ò¤Ç¤­¤ºº®Íð¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¬¾ð¤±¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡×¤È¼«¤é¤òÀÕ¤á¡¢¼þ°Ï¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡£

¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·«¤êÊÖ¤·¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥¦¥Þ¤ò¡¢Àº¿À°å³Ø¤Ç¤Ï¡ÖÊ£»¨À­PTSD¡×¤È¸Æ¤Ö¡£¤³¤ì¤Ï2020Ç¯¤«¤éWHO¡ÊÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡Ë¤¬Àµ¼°¤ÊÉÂÌ¾¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ºÒ³²¤ä»ö¸Î¤Ë¤è¤ë°ìÅÙ¤Î¾×·âÅª¤ÊÂÎ¸³¤ò¸¶°ø¤È¤¹¤ëPTSD¤È¤Ï¶èÊÌ¤µ¤ì¤ë¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÊ£»¨À­PTSD¤¬°ú¤­µ¯¤³¤¹¼ç¤Ê4¤Ä¤Î¸å°ä¾É¤òµó¤²¤¿¡£

1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Ëº¤ì¤¿¤¯¤Æ¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡×¡£²¿Ç¯¤âÁ°¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Þ¤ë¤Çº£µ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÅö»þ¤Î´¶¾ð¤ä¸÷·Ê¤¬ÁÉ¤ê¡¢Ì´¤Ë¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¤¤¤¸¤á¤ò»×¤¤½Ð¤¹¾õ¶·¤Î¡Ö²óÈò¡×¡£²Ã³²¼Ô¤ä¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤¿¾ì½ê¤Ê¤É¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¿Í¡¢¾ì½ê¡¢ÏÃÂê¤òÌµ°Õ¼±¤ËÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ­³Ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤³¤È¡£¡Ö¤É¤¦¤»²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÈá´ÑÅª¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¸¤­¤ë°ÕÌ£¤ä´õË¾¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
4¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤¬ÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤ë¡×¤³¤È¡£¤³¤ì°Ê¾å½ý¤Ä¤­¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÂ¾¼Ô¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«¤é¸ÉÎ©¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£

Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¸¤á¤Ë¤è¤ëÊ£»¨À­PTSD¤Ï¡¢¿Í¤Î°­°Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£²óÉü¤Ë¤ÏÌôÊªÎÅË¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤ä¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤Ê¤É¡¢¿®Íê¤Ç¤­¤ë¿Í¡¹¤ÎÂ¸ºß¤È°Â¿´¤Ç¤­¤ë´Ä¶­¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£

00:20

¤¤¤¸¤á¤È¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÎÄêµÁ
02:22

Àº¿À°å³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÊ£»¨À­PTSD¡×¤È¤Ï¡©
03:38

¸å°ä¾É(1) Ëº¤ì¤¿¤¯¤Æ¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡×
04:56

¸å°ä¾É(3) ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ­³Ê¤Ë¤Ê¤ë
05:36

¸å°ä¾É(4) ¿Í´Ö´Ø·¸¤¬ÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤ë

