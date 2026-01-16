·ìÀò¤Ë¤è¤ëÎ¥Ã¦¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡Ä²ÏÂ¼Í¦µ±¤¬3¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¥³ー¥È¤Øµ¢´Ô¡¢¸½ºß¤Î¿´¶¤ò¸ì¤ë
¡¡NBA¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ç½½Ê¬¤Ë¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ã¼êÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤«¤éNBA¥Áー¥à¤È¤Î·ÀÌó¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»êÆñ¤Î¶È¤À¡£²ÏÂ¼Í¦µ±¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥°¥ê¥º¥êー¥º¤Ç¤Î1Ç¯ÌÜ¡¢¾¡ÇÔ¤Ë´Ø·¸¤Î¤¢¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Î¥×¥ìー¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¹¥¥¹¥¥ë¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¡¢¼«¤é¤Ë¤É¤ó¤Ê¥×¥ìー¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¤¤«¤ËÂî±Û¤·¤¿¥×¥ìー¤¬¤¤ë¤«¤¬»î¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤è¤êÂ®¤¯¡¢¤è¤ê¶¯¤¯¥×¥ìー¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¥µ¥Þー¥êー¥°¤ËÄ©¤ß¡¢¼«¤é¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¤¤«¤Ë¥Áー¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ë¤«¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º¤È¤Î2way·ÀÌó¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£¡¡
¡¡2Ç¯ÌÜ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢½àÈ÷ËüÃ¼¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¼¡Âè¤Ë±¦Â¤ËÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸¡ºº¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢·ìÀò¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ºÇÄã¤Ç¤â3¥«·î¤ÏÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ö¥ë¥º¤Ï²ÏÂ¼¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤ÇÀïÎó¤«¤é³°¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤éÌó3¥«·î¡£²ÏÂ¼¤Ï¥Ö¥ë¥º¤ÈºÆ¤Ó2way·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¥³ー¥È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡²¿¤«¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤½¤¦¤ÊÀÄ¶õ¤¬Ä«¤«¤é¹¤«¤Ã¤¿16Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥¢½£¥ªー¥·¥ã¥ó¥µ¥¤¥É»Ô¤Ë¤¢¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º»±²¼¤Î¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤Î¥¢¥êー¥Ê¤Ç¡¢²ÏÂ¼¤ÏÀ¼¤ò½Ð¤·¡¢¸µµ¤¤Ë¥Üー¥ë¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤òÁÛÄê¤·¤¿Ï¢·È¥×¥ìー¤Ç²ÏÂ¼¤¬¥³ー¥Êー¤«¤é3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢Æ±¤¸2way·ÀÌó¤Î¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥ß¥éー¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊý¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¥æ¥¦¥¡ª¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ëð÷¤¯¡£²ÏÂ¼¼«¿È¤â¼«¤é¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ª¥ë¤ò¾éÃÌ¤Ç¥³ー¥Á¤Î°ì¿Í¤Î¸ª¤Ë¤«¤±¤ë¤Ê¤ÉÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤À¡£
¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤òÁ°¤ËÈäÏª [¼Ì¿¿]¡á»³ÏÆÌÀ»Ò
¡¡¥Ö¥ë¥º»±²¼¤ÎG¥êー¥°¥Áー¥à¡¢¥¦¥£¥ó¥Ç¥£¥·¥Æ¥£¡¦¥Ö¥ë¥º¤Î¥Ó¥êー¡¦¥É¥Î¥Ð¥óⅢ¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤Ï¡¢¡ÖÍ¦µ±¤Î¥×¥í°Õ¼±¡¢¥²ー¥à¤Ø¤Î°¦¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤¹¤ë¡£¥µ¥Þー¥êー¥°¤Ç¼«¿È¤ÎÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ2way·ÀÌó¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤äNBA¤Î¥Ö¥ë¥º¤Ç¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×¤ÇÈà¤¬¸«¤»¤Æ¤¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Èà¤Î¤³¤È¤òµ¤¤ÎÆÇ¤Ë»×¤Ã¤¿¤·¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤³¤Î¾ì¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Èà¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤À¡£ËÜÅö¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¡£Èà¤¬¤Þ¤¿µ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥Î¥Ð¥óHC¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½»þÅÀ¤Ç½Ð¾ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥ºÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢²ÏÂ¼¤Ï¹µ¤¨¤«¤é¤Î½Ð¾ì¤Ç¡¢°Ê¹ß¤Î¤³¤È¤Ï¡¢»î¹ç¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤À²¿¤è¤ê¤â¡¢²ÏÂ¼Í¦µ±¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢º£¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡¥·¥åー¥È¥¢¥é¥¦¥ó¥É¸å¤Ë°Ï¤ß²ñ¸«¤Ë±þ¤¸¤¿²ÏÂ¼¤Î°ìÌä°ìÅú¤Ï¡¢¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡á»³ÏÆÌÀ»Ò
¢¡»êÆñ¤Î2way·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿ÌðÀè¤Ë
ÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤ÇÎý½¬¤Ë»²²Ã¤¹¤ë [¼Ì¿¿]¡á»³ÏÆÌÀ»Ò
――·ìÀò¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
²ÏÂ¼¡¡¥É¥¯¥¿ー¤È¥Ö¥ë¥º¤È¤âÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢Áª¼êÀ¸Ì¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤ëÂç¤¤ÊÉÂµ¤¤À¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£3¥«·î´ÖÌô¤ò°û¤ó¤Ç¡¢¥É¥¯¥¿ー¤«¤é¤Îµö²Ä¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¥×¥ìー¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¡¢º£¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤°¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
――¡Ê·ìÀò¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¡ËÄË¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¥³ー¥Á¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÄË¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
²ÏÂ¼¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÄË¤ß¤È¼ð¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¸¡ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤«¤¿¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
――ÄË¤ß¤Ï¤¤¤Ä¤´¤í¤°¤é¤¤¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
²ÏÂ¼¡¡¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦ÄË¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥×¥ìー¤Ï¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£ÄË¤ß¤¬½Ð¤Æ2½µ´Ö¤°¤é¤¤¤·¤Æ¤«¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ã¤ó¤È¸¡ºº¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸¡ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
――¶ñÂÎÅª¤Ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤¹¤«¡©
²ÏÂ¼¡¡¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÈÂ¼ó¤Ç¤¹¡£
――2¥«½ê¤Ë·ìÀò¤¬¡©
²ÏÂ¼¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Ï¤¤¡£
――3¥«·î¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤´ü´ÖÎ¥Ã¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»þ´Ö¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ä¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£ー¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
²ÏÂ¼¡¡°ã¤¦¥±¥¬¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉáÄÌ¤Î³°½ý¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢ 1½µ´Ö¤È¤«2½µ´Ö¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡ÊÉüµ¢¤ò¡ËÁá¤á¤é¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇÄã3¥«·î¤È¤¤¤¦¿ÇÃÇ¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¢»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë ¤¤¤¤3¥«·î¤Ë¤·¤è¤¦¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¼¡¤ÎÆü¤«¤éÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë½¼¼Â¤·¤¿À¸³è¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£Æü¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤´¤¯¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――3¥«·î¤â¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤«¡©
²ÏÂ¼¡¡¤Ï¤¤¡£½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
――¤½¤Î´Ö¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬°ìÈÖ¤Ä¤é¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
²ÏÂ¼¡¡¥µ¥Þー¥êー¥°¤Ç·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤Ç¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡Ä¡£¤Þ¤¢¥±¥¬¤â´Þ¤á¤Æ¼ÂÎÏ¤È¸À¤¨¤Ð¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤«¤¿¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¥¦¥§¥¤¥Ö¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¥³ー¥È³°¤Ç¥×¥ìー¤ò¸«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤âµ¯¤³¤ë¤³¤È¤¹¤Ù¤Æ¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¼¡Âè¤Ç¤ÏÀäÂÐ¥×¥é¥¹¤Ë¼è¤é¤ì¤ë 3¥«·î´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤«¤¿¤Á¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
――¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Ö¥ë¥º¤¬¾ï¤Ë¥Áー¥à¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
²ÏÂ¼¡¡ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤Ö¤óÉüµ¢¤Þ¤Ç¤Ï¥Ö¥ë¥º¤¬À¤ÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦NBA¤Î¥ëー¥ë¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤«¤¿¤Á¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥ïー¥¯¥¢¥¦¥È¤Î¤È¤³¤í¤â¥ê¥Õ¥È¤Î¤È¤³¤í¤â¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¤È¤³¤í¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥±¥¢¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£»ö¼Â¡¢º£ËÍ¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ö¥ë¥º¤Î¥Ø¥ë¥×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Î»×¤¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥×¥ìー¤Ç²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û²ÏÂ¼Í¦µ±¡¢2025Ç¯¥Ï¥¤¥é¥¤¥È½¸