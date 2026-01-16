¡Ö»Ò°é¤Æ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤é¡Ønews zero¡Ù¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ò¡Ä¡×¡¡ÏÂµ×ÅÄ¥¢¥Ê¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡ÈÆü¥Æ¥ì¤Î¥Þ¥ëÈë¥·¥Ê¥ê¥ª¡É¤È¤Ï
¡¡Ç¯¤ÎÀ¥¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤ò¥¢¥Ã¤È¸À¤ï¤»¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£NHK¤Î¡ÈÀäÂÐ¥¨¡¼¥¹¡É¤³¤ÈÏÂµ×ÅÄËãÍ³»Ò¥¢¥Ê¡Ê37¡Ë¤¬º£½Õ¡¢NHK¤òÂà¶É¤¹¤ë¡£ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Î´é¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤¿½÷²¦¤Ë¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û°ìÂÀè¤ËNHKÂà¶É¤Î¡ÖÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¡×¡¡¡ÈÂçÃÀÏª½Ð¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯¸ø³«
¤â¤¦¡ÈÄ¬»þ¡É¤À¤È¡Ä¡Ä
¡¡¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î²ÚÎï¤Ê¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¡¡·ÝÇ½¥Ç¥¹¥¯¤ÎÏÃ¡£
¡ÖÅìÂç·ÐºÑ³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢2011Ç¯¤ËÆþ¶É¤·¡¢²¬»³ÊüÁ÷¶É¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£14Ç¯¤Ë¤ÏÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¤Ë°ÛÆ°¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦ÆüËÜ¡Ù¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¦¥ª¥Ã¥Á9¡Ù¤Ê¤É¡¢´ÇÈÄÈÖÁÈ¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î»Ê²ñ¤Ë¤â2²óÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¶áÇ¯¤Ï»äÀ¸³è¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¡¢
¡Ö»°É©¾¦»ö¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëÃËÀ¤È19Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢2»ù¤ò¤â¤¦¤±¤Þ¤·¤¿¡£°éµÙ¤Ç2ÅÙ¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯10·î¤ËÉüµ¢¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢Éüµ¢¸å¤Î¥á¥¤¥ó¤Î»Å»ö¤Ï¡ØÌ¤²ò·è»ö·ï¡Ù¤Î»Ê²ñ¤È¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤½¤ÎÅÀ¡¢¼þ¤ê¤ò¸«ÅÏ¤»¤Ð¡¢
¡Ö¡Ø¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¸½Âå¡Ù¤Ç¤Ï·¬»Ò¿¿ÈÁ¥¢¥Ê¡Ê38¡Ë¤¬¡¢¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¤Ç¤ÏÎëÌÚÆàÊæ»Ò¡Ê¤Ê¤ª¤³¡Ë¥¢¥Ê¡Ê43¡Ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÌµÁÐ¤Î³èÌö¤Ö¤ê¡£¼ã¼ê¤â°é¤Á¡¢ÉûÅçË¨À¸¡Ê¤½¤¨¤¸¤Þ¤á¤¤¡Ë¤äÀ±Ëã¶×¡¢Ãæ»³²ÌÆà¤È¤¤¤Ã¤¿30ÂåÈ¾¤Ð¤Î¸åÇÚ¥¢¥Ê¤¬ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤ÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢ºò½ÕÂà¶É¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃæÀî°ÂÆà¡Ê32¡Ë¤ÏÌ±Êü¤Ç¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÂµ×ÅÄ¥¢¥Ê¤â¡¢¤â¤¦¡ÈÄ¬»þ¡É¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡Ë
Î¢ÈÖÁÈ¤Ï¡Ö¾ðÊó7days¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×
¡¡¤È¤â¤¢¤ì¡¢Âà¶É¸å¤Î4·î¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÊóÆ»ÈÖÁÈ¤ò¤µ¤Ã¤½¤¯Ã´Åö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÈÂçÀèÇÚ¡É¤Ç¤¢¤ëÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢Äã»ëÄ°Î¨¤Î¤¿¤á¤ËÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤ë¡Øwith MUSIC¡Ù¤Î¸åÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤¦ÌÀ¤«¤¹¤Î¤Ï¡¢Æü¥Æ¥ì´Ø·¸¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÅÚÍË22»þ¤ÎÏÈ¤Ç¿·¤¿¤ËÊóÆ»ÈÖÁÈ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤½¤Î¥³¥³¥í¤Ï¡¢
¡Öºò½Õ¡¢Æü¥Æ¥ì¤Ï¡Ø¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡Ù¤òÆüÍËÄ«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÅÚÍËÄ«¤Ë¤âÊüÁ÷¤·¤Æ¡È¥·¥å¡¼¥Ë¡É¤Ë¤¹¤ë²þÊÔ¤ò´º¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¡£²¼¼ê¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤è¤ê¤â¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¡¢ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Î¤Û¤¦¤¬¿ô»ú¤ò¼è¤ì¤ë¤È°Õ¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÅÚÍË22»þ¤ÎÏÈ¤È¤¤¤¨¤ÐÎ¢¤Ç¡Ø¾ðÊó7days¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤È¤¤¤¦ÆñÅ¨¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÆü¥Æ¥ì¤Ë¸À¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢ÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡£°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¡Ê52¡Ë¤¬¿Íµ¤¤À¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Èà¤¬MC¤Î¡ØTHE TIME,¡Ù¤Î»ëÄ°Î¨¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ò½ü¤¯¤È¾ï»þºÇ²¼°Ì¡£Áí¹ç»Ê²ñ¤Î»°Ã«¹¬´î¤µ¤ó¡Ê64¡Ë¤â¡¢Àè´ü¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬Âç¥³¥±¤·¤¿¾å¡¢ÈÖÁÈÆâ¤ÇÍ£²æÆÈÂº¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¹¥´¶ÅÙ¤Ï±¦¸ª²¼¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ã¤µ¤êÂÇ¤ÁÉé¤«¤»¤ë¤ÈÆ§¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
Æü¥Æ¥ì¤Î¿¼ËÅ±óÎ¸
¡¡ÏÂµ×ÅÄ¥¢¥Ê¤ÎÀè¹Ô»ØÉ¸¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¡¢Ì±Êü¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¹¥Îã¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö½÷»Ò³Ø±¡Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¡¢ÅìÂç¡¢NHK¤È¡¢ÏÂµ×ÅÄ¤µ¤ó¤È·ÐÎò¤¬Æ±¤¸Á·¾ìµ®»Ò¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤â»ºµÙ¤Ê¤É¤ò¶´¤ß¤Ä¤Ä¡¢¸½ºß¤Ï¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¸«»ö¤ËÂçÌò¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎÆü¥Æ¥ì´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤È¤³¤í¤Çº£²ó¤ÎÂçÈ´¤Æ¤¤Ë¤Ï¡¢Æü¥Æ¥ì¤Î¤¢¤ë¿¼ËÅ±óÎ¸¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤È¡¢¤³¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÏÂµ×ÅÄ¤µ¤ó¤Î»Ò°é¤Æ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿º¢¤Ë¡Ønews zero¡Ù¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤è¤êÆü¥Æ¥ì¤Ï¡Ø¥º¡¼¥à¥¤¥ó!!¡Ù¤ä¡Ø¤ª¤â¤¤¥Ã¤¤ê¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ê¤É¡¢·îÍË¤«¤é¶âÍË¤Þ¤Ç¤ÎÂÓÈÖÁÈ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Î»ëÄ°Î¨¤¬¤â¤í¤Ë·Ð±Ä¤Ë¶Á¤¯¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÍÆ¯¤µ¤ó¤Î¹ßÈÄ°ÊÍè¡¢»ëÄ°Î¨¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Øzero¡Ù¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÏÂµ×ÅÄ¤µ¤ó°Ê¾å¤ÎÅ¬Ç¤¼Ô¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î¤ª¼êÊÂ¤ß¤ò¥¦¥ª¥Ã¥Á¡ª
