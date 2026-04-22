どうしてお台場や赤坂ではなく、汐留を選択したのか。「ニュース7」「紅白歌合戦」の司会などを担当し、高い人気を誇った和久田麻由子アナウンサー（37）がNHKを退社。4月25日にスタートする日本テレビの土曜22時台「追跡取材 news LOG」のメインキャスターに就任する。4月10日の記者会見では、退社の理由を「子どもを2人授かりまして育児をする中で、家族と過ごす時間と自分の仕事とのバランスを考えるようになりました。もう少