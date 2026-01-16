ÁíÉðÀþ¤È¾ïÈØÀþ¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ö¿·¤¿¤ÊÏ©Àþ¡×¹½ÁÛ¤¬¶ñÂÎ²½¡ª ÆüÃæ¤ÏËè»þ6ËÜ¤Î±¿Å¾¤òÁÛÄê ¡È´×»¶¤È¤·¤¿²ßÊªÀþ¡É¤ò³èÍÑ
»ö¶È²½·×²è¤ÎºöÄê¤Ë¸þ¤±¤¿Ä´ºº¤ËÃå¼ê
¡¡ÅìµþÅÔ³ë¾þ¶è¤Ï¡¢¶èÆâ¤ò½ÄÃÇ¤¹¤ë²ßÊªÀþ¡Ö¿·¶âÀþ¡×¤ÎÎ¹µÒ²½¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ËÀ°È÷¹½ÁÛ¤òºöÄê¤·¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤«¤é»ö¶È²½·×²è¤ÎºöÄê¤Ë¸þ¤±¤¿Ä´ºº¸¡Æ¤¤ËÃå¼ê¤·¤Þ¤¹¡£¶è¤Ï2026Ç¯1·î¡¢»ö¶È²½·×²è¤ÎºöÄê»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦»ö¶È¼Ô¤òÁªÄê¤¹¤ë¸øÊç·¿¥×¥í¥Ý¡¼¥¶¥ë¡Ê´ë²èÄó°Æ¡Ë¤ò¸ø¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤¬¡Ö¿·¶âÀþ¡×Î¹µÒ²½¤Î¥ë¡¼¥È¤Ç¤¹¡ÊÃÊ³¬Åª¤ÊÀ°È÷¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë
¡¡¿·¶âÀþ¤ÏÁíÉðÀþ¤Î¿·¾®´äÉÕ¶á¡Ê¿·¾®´ä¿®¹æ¾ì±Ø¡Ë¤È¾ïÈØÀþ¤Î¶âÄ®¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢Ìó6.6km¤Î²ßÊªÀþ¤Ç¤¹¡£Ã±Àþ¤Ç¤¹¤¬¡¢²ßÊªÀþ¤ÎÀ¾Â¦¤ËÊ£Àþ²½ÍÑÃÏ¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ï¤º¤«¤ÊËÜ¿ô¤Î²ßÊªÎó¼Ö¤äÃÄÂÎÎ×»þÎó¼Ö¤Ê¤É¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶è¤ÏÅö½é¡¢Î¹µÒ²½¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÄÌ¾ï¤ÎÅ´Æ»¤äLRT¤Ç¤ÎÎ¹µÒ²½¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Ê¿ÌÌ¸òº¹¤¹¤ë¿·¶âÀþ¤È¹ñÆ»6¹æ¤È¤Î¸òº¹ÊýË¡¡¢¹â²Í²½¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¹âº½Æ§ÀÚÉÕ¶á¤ä¶âÄ®±Ø¤Ø¤ÎÀÜÂ³¤Ê¤É¡¢»ÜÀß·×²è¾å¤Î²ÝÂê¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ö¶ÈÈñÁýÂç¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢BRT¤ÇÎ¹µÒ²½¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶è¤Ï2025Ç¯9·î¡¢¡Ö¿·¶âÀþ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥àÀ°È÷¹½ÁÛ¹ü»Ò¡Ê°Æ¡Ë¡×¡¢12·î¤ËÀ°È÷¹½ÁÛ°Æ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À°È÷¹½ÁÛ°Æ¤Ë¤Ï¡¢¿·¶âÀþ¤ÎÊ£Àþ²½ÍÑÃÏ¤ËÀìÍÑÆ»¤òÀ°È÷¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Àè½Ò¤Î¶âÄ®±ØÉÕ¶á¤ä¹ñÆ»6¹æ¤È¤Î¸òº¹Éô¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÅöÌÌ¤ÏËÌÂ¦¶è´Ö¤Ï°ìÈÌÆ»Ï©¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÃÊ³¬Åª¤ÊÀ°È÷¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤âÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£±¿¹ÔËÜ¿ô¤Ï¥Ô¡¼¥¯»þ10ËÜ¡¢¥ª¥Õ¥Ô¡¼¥¯»þ6ËÜ¤òÁÛÄê¡£¶èÆâ¤ÎÆîËÌ¤Î´ð´´¸òÄÌ¤È¤·¤ÆÍ¢Á÷ÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ï¢ÀÜ¼ÖÎ¾¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡À°È÷¼êË¡¤Ï¶è¤¬ÀìÍÑÆ»¤ä±Ø¡¢¼ÖÎ¾¤Ê¤É¤òÀ°È÷¡¦ÊÝÍ¤·¡¢Ì±´Ö¤Þ¤¿¤ÏÂè»°¥»¥¯¥¿¡¼¤¬±¿¹Ô´ÉÍý¤òÃ´¤¦¡Ö¸øÀß·¿¾å²¼Ê¬Î¥Êý¼°¡×¤ÎºÎÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤¬¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£