¡¡ÆüËÜµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾¾¤¬¡¢Îò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç£²£°£±£¶Ç¯ÆüËÜ°ì¡¢£²£³Ç¯Âè£µ²ó£×£Â£Ã¤Ç¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò»Ø´ø´±¤È¤·¤ÆÀ¤³¦°ì¤ØÆ³¤¤¤¿·ª»³±Ñ¼ù»á¡Ê£¶£´¡Ë¤¬£±£µÆü¡¢¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉôÌç¤ÇÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¡£¤½¤Î¸ùÀÓ¤Ï¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤ºº£¤äÊÆ¹ñ¤Ç¤â¡ÖÀ¤³¦°ì¤ÎºÓÇÛ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿Ì¾¾¡×¡¢¤½¤·¤ÆÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Î¡ÖÆóÅáÎ®°éÀ®¼Ô¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¡£¼Â¸½¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÊÆÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤Î²ÄÇ½À¤â¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤é²êÀ¸¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·ª»³»á¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ëÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡££Í£Ì£Â´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤ËÂçÃ«¤ò¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤È¤·¤Æ°é¤Æ¾å¤²¤¿¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ò¥Ç¥¡¦¥¯¥ê¥ä¥Þ¡×¤ÎÌ¾¤¬¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅêÂÇ¤ÎÊ»ÍÑ¤Ë²ûµ¿Åª¤À¤Ã¤¿µå³¦¤Î¾ï¼±¤ò²¡¤·ÀÚ¤ê¡¢ÂçÃ«¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸Â³¤±¤¿»ØÆ³Å¯³Ø¤Ï·ë²ÌÅª¤Ë£Í£Ì£Â»Ë¤Ë»Ä¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Î¹âÉ¾²Á¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¤Î¤¬¡¢Á°²óÂç²ñ¤Î£×£Â£Ã¤À¡£·ª»³»á¤ÏÂåÉ½´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÆóÅáÎ®¡¦ÂçÃ«¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¡¢·è¾¡Àï¤Ç¤ÏÊÆ¹ñÂåÉ½¤òÁê¼ê¤Ë¥¯¥í¡¼¥¶¡¼µ¯ÍÑ¡£¥Õ¥í¥ê¥À¤Î¥í¡¼¥ó¥Ç¥Ý¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤ÎÆ±Î½¥È¥é¥¦¥È¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢À¤³¦°ì¤ÎÍº¤¿¤±¤Ó¤ò¾å¤²¤ë¡½¡½¡£¤¢¤ÎÂçÃ«¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¾ìÌÌ¤ÏÊÆ¹ñÆâ¤Ë¤â¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£¡ÖÆóÅáÎ®¤ò°é¤Æ¤¿ÃË¤¬¡¢¤½¤ÎÆóÅáÎ®¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤òÅÝ¤·¤¿¡×¡£¤³¤ÎÊª¸ìÀ¤¬·ª»³»á¤ÎÂ¸ºß¤ò°ìµ¤¤Ë¡ÖÀ¤³¦ÅªÌ¾¾¡×¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢°ìÉô¤Î£Í£Ì£Â´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö·ª»³»á¤òÊÆÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¸õÊä¤È¤·¤Æ¸ì¤ëÀ¼¡×¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÂçÃ«¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ò¸ì¤ë»þ¡¢É¬¤ºÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ë¿ÍÊª¤À¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÆóÅáÎ®¤Ï¶öÁ³¤Î»ºÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤ì¤ÏÌÀ³Î¤Ê»×ÁÛ¤È³Ð¸ç¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ®Î©¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ª»³»á¤ÏÂçÃ«¤ò»ß¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÁÈ¿¥¤ÎÈ¿ÂÐ¤ä¥ê¥¹¥¯¤ò°ú¤¼õ¤±¡¢ÆóÅáÎ®¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤òÀ©ÅÙ¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤µ¤»¤¿»ØÆ³¼Ô¤À¡££Í£Ì£Â¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¶¯¤¤·É°Õ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤³¤½¤¬£Í£Ì£Â¤Ë¥Ä¡¼¡¦¥¦¥§¥¤¡¦¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡ÊÆóÅáÎ®¡Ë¤òÄêÃå¤µ¤»¤¿¸ùÏ«¼Ô¡×¤È¾Ú¸À¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢·ª»³»á¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡ÖÆüËÜ¤ÎÌ¾¾¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£Í£Ì£Â¤Ç¤â¸ì¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¸½¼Â¤Ï¶Ë¤á¤Æ¸·¤·¤¤¡£ÊÆÌîµåÅÂÆ²¡Ê¥¯¡¼¥Ñ¡¼¥º¥¿¥¦¥ó¡Ë¤Ï´ðËÜÅª¤Ë£Í£Ì£Â¤ÎÎò»Ë¤ò¸²¾´¤¹¤ë»ÜÀß¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÅÁÅý¤Ë¤Î¤Ã¤È¤ë·Á¤ÇÅÂÆ²Æþ¤ê¸õÊä¼Ô¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡Ê£Â£Â£×£Á£Á¡Ë¤Îµ¼ÔÅêÉ¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ëÆ±¸õÊä¼Ô¤Ï¸µÁª¼ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢£±£°Ç¯°Ê¾å¤Î¥á¥¸¥ã¡¼ºßÀÒ¤¬Á°Äó¾ò·ï¡£´ÆÆÄ¤ä»ØÆ³¼Ô¡¢¸ùÏ«¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â£Í£Ì£ÂµåÃÄ¤Ç¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê»ØÆ³Îò¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¡£ºòÇ¯£±·î¤ËÆüËÜ¿Í¡¦¥¢¥¸¥¢¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÊÆÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¤¥Á¥í¡¼»á¡Ê£µ£²¡á¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º²ñÄ¹ÉÕÆÃÊÌÊäº´·ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÁª¹Í¾ò·ï¤òÁ´¤Æ¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£
¡¡¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯·ª»³»á¤Ë¤Ï£Í£Ì£ÂµåÃÄ¤Ç¤Î´ÆÆÄ¡¦¥³¡¼¥Á·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Áª¹Í´ð½à¤Ë¾È¤é¤»¤ÐÅÂÆ²Æþ¤ê¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯Æñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¡£»þÂå°Ñ°÷²ñ¡Ê£Å£ò£á¡¡£Ã£ï£í£í£é£ô£ô£å£å£ó¡Ë¤Ë¤è¤ë¡Ö¹ñºÝÅª¹×¸¥¼Ô¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÉ¾²ÁÏÈ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤Ç¤Î¼Â¸½¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ò°é¤Æ¤¿¿ÍÊª¡×¡Ö£×£Â£Ã¤ÇÊÆ¹ñ¤òÇË¤Ã¤¿´ÆÆÄ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¾¤¬ÊÆÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¸õÊä¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¡½¡½¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¼«ÂÎ¤¬¡¢²áµî¤ÎÆüËÜ¿Í»ØÆ³¼Ô¤Ë¤Ï°ìÀÚ¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿É¾²Á¤À¡£ÊÆÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤Î²ÄÈÝ¤È¤ÏÊÌ¤Ë·ª»³»á¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢ÆüÊÆÌîµå»Ë¤ÎÀÜÅÀ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ïµ¿¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤ÏÄÌ²áÅÀ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£ÂçÃ«¤È¤¤¤¦À¤³¦Åª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤È¤â¤Ë¸ì¤é¤ì¤ë»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ·ª»³»á¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³¤¤ò±Û¤¨¤Æ¶Á¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£