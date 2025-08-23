「試合前のウオーミングアップとストレッチを見た現地の番記者たちが“今日の大谷選手は、いつも以上に気合が入っている”とみんな思っていたら、彼の父親と郷里の少年野球チームが観戦に来ていたんです。少年たちの前でホームランを打てたのは、さすが大谷選手だと取材陣もうなっていました」（在米ジャーナリスト）ドジャース・大谷翔平選手（31）の父・徹さん（63）が今夏、LAを電撃訪問。徹さんが監督を務める岩手県の少年野球