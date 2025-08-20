TIMレッド吉田×清水隆行学生時代、厳しい野球環境に身を置いてきた清水隆行さんが、当時のつらかったエピソードや、そこから学んだこと、現在、野球に打ち込んでいる子供たちに伝えたいことなどを語ってくれた。 レッド吉田さん（以下、吉田）清水隆行さんの経歴はご存知の方も多いと思うんですが、浦和学院、東洋大学を経て、1996年にドラフト３位で読売ジャイアンツに入団。その年からレギュラーを獲得をされましたが、