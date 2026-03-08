「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン−オーストラリア代表」（８日、東京ドーム）試合開始前に天皇皇后両陛下、愛子内親王がバルコニーに着席。場内アナウンスがあると、ファンは立って御様子を見つめた。愛子内親王は青い洋服、皇后陛下は淡いブルーの洋服を身にまとい、笑みを浮かべながら着席となった。野球の国際試合での「天覧試合」は米大リーグ、ドジャースが来日した１９６６年の日