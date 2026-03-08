天皇、皇后両陛下と長女・愛子さまが8日、東京ドームで第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の日本―オーストラリアを観戦された。野球の国際試合での「天覧試合」は1966年の日米野球、全日本―ドジャース以来、60年ぶり。貴賓室バルコニー席のご一家のお姿が場内アナウンスとバックスクリーンの大型画面で紹介されると、東京ドームの観客からは大きな歓声と拍手が起きた。ご一家は笑顔で客席向けて