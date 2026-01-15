¾¾ÅÄÀ»»Ò¡¢ºî¶Ê²È¤òÃÎ¤é¤º¤Ë²Î¤¤»Ï¤á¡ÄÆÍÁ³¤·¤ã¤¬¤ß¹þ¤ó¤Ç¹æµã¤·¤¿¥ï¥±
ºî»ì²È¡¦¾¾ËÜÎ´¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¤È¤Î»Å»ö¤ÏÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èà½÷¤ÏÅö»þ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÄêÀâ¤ò·Ú¤ä¤«¤ËÎ¢ÀÚ¤êÂ³¤±¤¿Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾¾ËÜ¤¬¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë¸þ¤±¤¿»ì¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÇ¦¤Ð¤»¤¿¤Î¤«¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ºî»ì²È¤Î¾¾ËÜ Î´¡Ø½ñ¤¤«¤±¤Î¡Ä¤³¤È¤Ð¤Î´ßÊÕ¤Ç¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢½é½Ð¤Ï¡ØÄ«Æü¿·Ê¹ÅÚÍËÊÌºþ¤ê¡Ù¤ËÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö½ñ¤¤«¤±¤Î¡Ä¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ÅÄÀ»»Ò¡ÖÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡×¤âÊÔ¶Ê
ÁáÀ¤¤·¤¿²»³Ú²È¤Î³Ú¶Ê¤Î¿ô¡¹
¡¡¤³¤Î²ó¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë2022Ç¯9·î24Æü¡¢¤Ü¤¯¤ÏÊ¡²¬¤Ë¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£1997Ç¯¤Ë46ºÐ¤ÇÁáÀ¤¤·¤¿ºî¶Ê²È¡¿ÊÔ¶Ê²È¡¿²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÂçÂ¼²íÏ¯¤Î¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¤Æ¸Î¶¿¡¦ÇîÂ¿¤Ç³«¤«¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¡¢¥È¡¼¥¯¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤¿¤á¤À¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¤Ü¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¤ß¤º¤¤¤í¤Î±«¡×¡ÊÈ¬¿À½ã»Ò¡Ë¡¢¡Ö¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê¡×¡Êº´Ìî¸µ½Õ¡Ë¡¢¡ÖMy Revolution¡×¡ÊÅÏÊÕÈþÎ¤¡Ë¡Ä¡Ä¤É¤ì¤âÊÔ¶Ê¤·¤¿¤Î¤ÏÂçÂ¼·¯¤À¡£¼ê¤¬¤±¤¿³Ú¶Ê¤Ï¤ª¤è¤½1600¡£¾¾ÅÄÀ»»ÒºîÉÊ¤â¥·¥ó¥°¥ë2ËçÌÜ¤Î¡ÖÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡×¤«¤é¡¢80Ç¯ÂåËö¤ËÈà¤¬ÅÏÊÆ¤¹¤ëº¢¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ü¤¯¤¬Èà¤ÈÁÈ¤ó¤À¤Î¤Ï¡ÖÇò¤¤¥Ñ¥é¥½¥ë¡×¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡£Èà¤ÏÊÔ¶Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖSWEET MEMORIES¡×¤Ê¤Éºî¶Ê²È¤È¤·¤Æ¤âÌ¾ºî¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ü¤¯¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÅÁÀâÅª¤ÊÊÔ¶Ê²È¤¿¤Á¤È»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£ÅûÈþµþÊ¿¤µ¤ó¤Î¶Ê¤Ç¤è¤¯ÁÈ¤ó¤À¤Î¤ÏÇëÅÄ¸÷Íº¤µ¤ó¤äÁ¥»³´ðµª¤µ¤ó¡£¤³¤Î2¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤ÆÆüËÜ¤Î²»³Ú¤ÏÍÎ³Ú¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆÂçÂ¼²íÏ¯¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¤¤è¤¤¤èÍÎ³Ú¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Îµð¾¢¤Ê¤Î¤À¡£
