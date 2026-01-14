¡È¶¥ÇÏ¤òÃå¤³¤Ê¤»¡É¤òÂÎ¸½¡½¡½¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼êÈ¯¡ÖCL by C.¥ë¥á¡¼¥ë¡×¸áÇ¯¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤ë¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó²ò¶Ø
¡¡¸½Ìò¥È¥Ã¥×¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¤¬¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¼ê¤¬¤±¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥á¥¤¥É¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCL by C.¥ë¥á¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢2026Ç¯¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ëÂè°ìÃÆ¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¸áÇ¯¡×¤ò½Ë¤·¤¿2¤Ä¤Î¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£²óÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ë¥Ñ¡¼¥«¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥é¥¤¥À¡¼¡ÊRYDER¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¡¢Æ±¤¸¤¯½é¤Î¥³¥Ã¥È¥ó¥Ë¥Ã¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Õ¥§¡¼¥ë¡¦¥¢¡¦¥·¥å¥ô¥¡¥ë¡ÊFER A CHEVAL¡Ë¡×¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤ÓµþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¡ÖCL Fashion & Cafe¡×¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥«¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥é¥¤¥À¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¡×¤È¤¤¤¦À¤³¦´Ñ¤«¤é°ìÊâ¿Ê¤ß¡¢¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÇÏ¤½¤Î¤â¤Î¤ò¼çÌò¤Ë¿ø¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¡£¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¦¥§¥¢¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ÇÏ¤òÉÁ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òÇØÌÌ¤ËÇÛ¤·¡¢NFT¥¢¡¼¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Û¡¼¥¹¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÊÆ¹ñµòÅÀ¤Î¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥ÖRYDRX¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥í¥´¤âºÎÍÑ¤·¤¿¡£¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È·¿¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥Ü¥¿¥ó¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãå¤³¤Ê¤·¤ËÊÑ²½¤ò»ý¤¿¤»¤é¤ì¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡Ö¥Õ¥§¡¼¥ë¡¦¥¢¡¦¥·¥å¥ô¥¡¥ë¡×¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡ÖÇÏÄý¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÌ¾¤ò´§¤·¤¿¥³¥Ã¥È¥ó¥Ë¥Ã¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£¹¬±¿¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ëÇÏÄý¤Î»É½«¤ä¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥¿¥ó¤Ê¤É¡¢¶¥ÇÏ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢Æü¾ï»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¾åÉÊ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£ÁÇºà¤Ë¤ÏÆüËÜÀ½¤Î¥³¥Ã¥È¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢²÷Å¬¤ÊÃå¿´ÃÏ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¤Ï¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¦¥§¥¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤«¤é¼õ¤±¤¿±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¯¡¢¸áÇ¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¸Ä¿ÍÅª¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÆÃÊÌ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¶¥ÇÏ¤È¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÍ»¹ç¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ë¥Ã¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤À¤¬¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¡¢¶¥ÇÏ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Ãå¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤°ìÃå¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖCL by C.¥ë¥á¡¼¥ë¡×¤Ï2022Ç¯¤ËµþÅÔ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥¸¥ç¥Ã¥¡¼È¯¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡£¡Ö¶¥ÇÏ¤òÃå¤³¤Ê¤»¡×¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤È¶¥ÇÏÊ¸²½¤òÍ»¹ç¤·¤¿¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤â¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·¤¿¤Ê¾Ï¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£