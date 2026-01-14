³©Àî¾ÞÄ»»³¤µ¤ó¤ÈÈ«»³¤µ¤ó¡¡Ä¾ÌÚ¾Þ¤ÏÅèÄÅ¤µ¤ó
¡¡Âè174²ó³©Àî¾Þ¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¡ÊÆüËÜÊ¸³Ø¿¶¶½²ñ¼çºÅ¡Ë¤ÎÁª¹Í²ñ¤¬14Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢³©Àî¾Þ¤ÏÄ»»³¤Þ¤³¤È¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤Î¡Ö»þ¤Î²È¡×¡Ê¡Ö·²Áü¡×8·î¹æ¡Ë¤ÈÈ«»³±¯Íº¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤Î¡Ö¶«¤Ó¡×¡Ê¡Ö¿·Ä¬¡×12·î¹æ¡Ë¤Ë¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¤ÏÅèÄÅµ±¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¤Î¡Ö¥«¥Õ¥§¡¼¤Îµ¢¤êÆ»¡×¡ÊÅìµþÁÏ¸µ¼Ò¡Ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä»»³¤µ¤ó¤Ï1992Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£¼õ¾Þºî¤Ï¡¢°ì¸®¤Î²È¤Ë½É¤ë¤«¤Ä¤Æ¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤Îµ²±¤ò¡¢Á¡ºÙ¤ËÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÉ®Ã×¤ÇÉÁ¼Ì¤·¤¿¡£
¡¡È«»³¤µ¤ó¤Ï92Ç¯ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£¼õ¾Þºî¤Ï°ñÌÚ»Ô¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÀÄÇ¯¤ÈÅÚÃÏ¤Îµ²±¤Î¸ò¤ï¤ê¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£
¡¡ÅèÄÅ¤µ¤ó¤Ï69Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¼õ¾Þºî¤Ï¡¢ÂçÀµ¤«¤é¾¼ÏÂ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Åìµþ¡¦¾åÌî¤Î¥«¥Õ¥§¡¼¤òÉñÂæ¤Ë¡Ö½÷µë¡×¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿»Ô°æ¤Î½÷À¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Â£Äè¼°¤Ï2·î²¼½Ü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅÍ½Äê¡£¾Þ¶â¤Ï³Æ100Ëü±ß¡£