フードデリバリー配達員のレクター氏が、自身のYouTubeチャンネルで「Uber Eatsがついに選択制クエストを導入！連続稼働インセンティブも新たに実装へ【Uber Eats 配達員】」と題した動画を公開。Uber Eatsが、配達員が自身で目標を選べる「選択制クエスト」を全国で本格導入することを発表した。あわせて、一部配達員を対象とした新たなインセンティブもテスト実装されている。



これまで一部の配達員を対象に試験運用されていた「選択制クエスト」が、1月16日より全国で正式に導入される。これにより、配達員は自身の稼働スタイルに合わせて、複数の選択肢から達成したいクエスト（目標配達回数と報酬額）を事前に選べるようになる。クエストの選択期間は、月曜～木曜分が前週の日曜日23:59まで、金曜～日曜分が同週の木曜日23:59までと定められている。レクター氏は「締め切りまでに選択されなかった場合、クエストは適用されません」という注意点を挙げ、期間を過ぎると変更もできないため、選択を忘れないよう呼びかけた。



さらに、新たな機能として「連続稼働インセンティブ」が一部の配達員に実装されていることが明かされた。これは、指定された期間中、毎日一定回数の配達を完了することで追加報酬が得られる仕組みで、動画では「6日間連続で6回の配達を完了するとさらに5,000円の報酬を獲得」という例が示された。毎日稼働する必要があるため、レクター氏は「拘束力が強力」だと指摘している。



また、一部の副業配達員向けとみられる動きとして、「謎クエ」と呼ばれる短時間クエストの報酬が「3回3000円」のように大幅に増額されているケースも報告された。選択制クエストは全配達員、連続稼働インセンティブは専業配達員、謎クエ報酬アップは副業配達員と、それぞれの稼働スタイルに合わせたインセンティブを提供するUber Eatsの戦略がうかがえる。ただし、こうした施策が基本単価に影響を与える可能性も考慮する必要があるだろう。