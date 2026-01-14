Uber Eats¤Ç¡ÖÀ¾Í§¡×¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÆÏ¤¯¡¢PB´Þ¤àºÇÂç1Ëü9000ÉÊÌÜ¤¬ÂÐ¾Ý¡¡4·î¤Þ¤Ç¤Ë206Å¹ÊÞ¤Ø
À¾Í§¤ÈUber Eats Japan¤Ï¡¢Uber Eats¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÀ¾Í§¤Î¾¦ÉÊ¤òÂ¨»þÇÛÃ£¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥Ã¥¯¡¦¥Ú¥¤¡ÊPPP¡Ë¡×¤òËÜ³ÊÅ¸³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£1·î14Æü¤«¤éÅìµþÅÔ¤ª¤è¤Ó¿ÀÆàÀî¸©¤Î29Å¹ÊÞ¤ÇÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¡¢4·î¤Þ¤Ç¤ËÆ³ÆþÅ¹ÊÞ¿ô¤ò·×206Å¹ÊÞ¤Ø³ÈÂç¤¹¤ë¡£
ÇÛÃ£°÷¤¬Çä¤ê¾ì¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×
¡¡PPP¤Ï¡¢Uber Eats¤ÎÇÛÃ£¥Ñー¥È¥Êー¤¬Å¹ÊÞÆâ¤Ç¾¦ÉÊ¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡¢¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°¡ÊÂÞµÍ¤á¡Ë¡¢²ñ·×¤Þ¤Ç¤òÃ´¤¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÃíÊ¸¼Ô¤Î¤â¤È¤ØÇÛÃ£¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡£Å¹ÊÞÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥êーÂÐ±þ¤ËÈ¼¤¦Å¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¶ÈÌ³ÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡À¾Í§¤Ï2025Ç¯10·î¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ÇUber Eats¤ò»î¸³Æ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎËÜ³ÊÅ¸³«¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
ºÇÂç1Ëü9000ÉÊÌÜ¤ò¼è¤ê°·¤¤
¡¡¼è¤ê°·¤¤¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÊÌÜ¿ô¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢¿©ÉÊ¤äÆüÍÑÉÊ¤Ê¤ÉºÇÂçÌó1Ëü9000ÉÊÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À¾Í§¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤ªËÏÉÕ¤¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢À¾Í§¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤âÂ¨»þÇÛÃ£¤ÎÂÐ¾Ý¤À¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ13ÅÔÉÜ¸©¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖÀ¾Í§¥Í¥Ã¥È¥¹ー¥Ñー¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Í¥Ã¥È¥¹ー¥Ñー¤ÎÇÛÃ£¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÅ¹ÊÞ¤«¤é¤Î¾¦ÉÊÇÛÁ÷¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£³°½Ð¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢¤¹¤°¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡¡1·î14Æü¤Ë³«»Ï¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢À¾Í§Ä´ÉÛÅ¹¡¢À¾Í§µÈ¾Í»ûÅ¹¡¢À¾Í§ÂçÁ¥Å¹¤Ê¤ÉÅìµþÅÔ¤È¿ÀÆàÀî¸©¤Î·×29Å¹ÊÞ¡£¾ÜºÙ¤Ê±Ä¶È¾ðÊó¤ÏUber Eats¥¢¥×¥êÆâ¤ÎÅ¹ÊÞ¥Úー¥¸¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡À¾Í§¤Ï2025Ç¯7·î1ÆüÉÕ¤Ç³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¥°¥ëー¥×»±²¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢IT¤ò¶î»È¤·¤¿¥íー¥³¥¹¥È±¿±Ä¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÎ¾¼Ò¤Î¥·¥Ê¥¸ー¸ú²ÌºÇÂç²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÅÔÆ»ÉÜ¸© Å¹ÊÞÌ¾ ½»½ê ÅìµþÅÔ À¾Í§Ä´ÉÛÅ¹ ÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»Ô¾®ÅçÄ®1-10-1 ÅìµþÅÔ À¾Í§²¼¹â°æ¸ÍÅ¹ ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¾¾¸¶3-41-5 ÅìµþÅÔ À¾Í§°¤º´¥öÃ«Å¹ ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è°¤º´Ã«ËÌ1-5-6 ÅìµþÅÔ À¾Í§²¼´Ý»ÒÅ¹ ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è²¼´Ý»Ò3-7-7 ÅìµþÅÔ À¾Í§Ä®ÅÄÅ¹ ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¿¹Ìî1-14-17 ÅìµþÅÔ À¾Í§µ×ÊÆÀîÅ¹ ÅìµþÅÔÅìÂ¼»³»Ô±ÉÄ®2-3-4 ÅìµþÅÔ À¾Í§±Ê»³Å¹ ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô±Ê»³1-4 ¥°¥ê¥Êー¥É±Ê»³Æâ ÅìµþÅÔ À¾Í§´ØÄ®Å¹ ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è´ØÄ®Æî4-20-19 ÅìµþÅÔ À¾Í§Âç¿¹Å¹ ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÆîÂç°æ6-27-25 ÅìµþÅÔ À¾Í§LIVIN¸÷¤¬µÖÅ¹ ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¸÷¤¬µÖ5-1-1 ÅìµþÅÔ À¾Í§ÀõÁðROXÅ¹ ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÀõÁð1-25-15 ROX¥Ó¥ëB1 ÅìµþÅÔ À¾Í§À¶À¥Å¹ ÅìµþÅÔÀ¶À¥»Ô¸µÄ®1-4-5 ÅìµþÅÔ À¾Í§¹ñÊ¬»ûÅ¹ ÅìµþÅÔ¹ñÊ¬»û»ÔËÜÄ®2-10-2 ÅìµþÅÔ À¾Í§Ê¡À¸Å¹ ÅìµþÅÔÊ¡À¸»ÔÅìÄ®5-1 ÅìµþÅÔ À¾Í§ÀÄÌøÅ¹ ÅìµþÅÔ¹ñÎ©»ÔÀÄÌø3-8-3 ÅìµþÅÔ À¾Í§¹â°æ¸ÍÅìÅ¹ ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¹â°æ¸ÍÅì4-11-26 ÅìµþÅÔ À¾Í§Ï¡º¬ºä²¼Å¹ ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶èºä²¼2-23-1 ÅìµþÅÔ À¾Í§³÷ÅÄÃæ±ûÅ¹ ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è³÷ÅÄ5-28-8 ÅìµþÅÔ À¾Í§Ë¶ÌÆîÅ¹ ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶èË¶ÌÆî2ÃúÌÜ24-5 ÅìµþÅÔ À¾Í§¶Ó»åÄ®Å¹ ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¹¾Åì¶¶4-27-14 ÅìµþÅÔ À¾Í§µÈ¾Í»ûÅ¹ ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»ÔµÈ¾Í»ûËÜÄ®1-12-10 ÅìµþÅÔ À¾Í§À¾°ìÇ·¹¾Å¹ ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶èÀ¾°ìÇ·¹¾1ÃúÌÜ17-11 ¿ÀÆàÀî¸© À¾Í§ÂçÁ¥Å¹ ¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»ÔÂçÁ¥1-25-30 ¿ÀÆàÀî¸© À¾Í§»Ô¥öÈøÅ¹ ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀÄÍÕ¶è»Ô¥öÈøÄ®1055-5 ¿ÀÆàÀî¸© À¾Í§Ç½¸«ÂæÅ¹ ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¶âÂô¶èÀ¾¼Æ1-3-1 ¿ÀÆàÀî¸© À¾Í§Äá¸«Å¹ ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÄá¸«¶èË²¬Ä®2-1 ¿ÀÆàÀî¸© À¾Í§LIVIN¤è¤³¤¹¤«Å¹ ¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»ÔÊ¿À®Ä®3-21-4 ¿ÀÆàÀî¸© À¾Í§Ê¿ÄÍÅ¹ ¿ÀÆàÀî¸©Ê¿ÄÍ»ÔÅìÃæ¸¶1-1-25 ¿ÀÆàÀî¸© À¾Í§Àîºê¿ÀÌÀÅ¹ ¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¹¬¶è¿ÀÌÀÄ®2-89