1月11日、「嵐」の二宮和也らによるYouTubeチャンネル「よにのちゃんねる」（旧「ジャにのちゃんねる」）が動画を更新。同チャンネルのメンバーながら、動画出演がない元「KAT-TUN」中丸雄一に言及し、注目を集めている。

「よにのちゃんねる」は二宮、「Hey! Say! JUMP」の山田涼介、「timelesz」の菊池風磨、そして中丸の4人が出演していたが、中丸は2024年8月以降、動画に出演していない。ところが今回、この“不在メンバー”の話題となった。

「2025年3月、『よにのちゃんねる』メンバーがさまざまな未来予想をしており、年が明けたところで、その予想を答え合わせする、という企画でした。菊池さんは『中丸がいまだディレイ』というフリップを掲げ、2025年も中丸さんがまだチャンネルに復帰していないのではないかと予想したのです。ネタとして言ったようですが、予想が的中してしまい、二宮さんも『いつ戻ってくんの?』と、復帰時期を気にかけていました」（スポーツ紙記者）

中丸が不在となって1年が経ったが、Xでは《よにのって中丸くん復活はないのかな》《中丸なんでいなくなったんだよー》《中丸くん帰ってこいー!》など、復帰を待ち望む声があがっている。2025年、中丸を取り巻く状況は大きく変わった。

「2024年8月の『文春オンライン』で、女子大生との“アパ密会疑惑”が報じられ、芸能活動を謹慎した中丸さんですが、2025年1月に活動を再開しました。

10月から情報番組『5時に夢中!』（TOKYO MX）の水曜コメンテーターを務め、11月には千鳥のバラエティ番組『相席食堂』（テレビ朝日系）のリスタート企画に出演するなど、再始動の動きが続いています。

中丸さん個人のYouTubeチャンネル『中丸銀河ちゃんねる』も再開していますが、いまだに『よにのちゃんねる』には出ていないため、復活を望むファンも少なくないのでしょう」（芸能担当記者）

中丸が欠けた3人体制での活動が続く「よにのちゃんねる」。カムバックが熱望されるのは、ある“役割” も期待されてのことのようだ。

「中丸さんの休業中、菊池さんが先輩である二宮さんや山田さんに対して、過度にイジることが続き、一部のファンから疑問視されていました。中丸さんには、こうした菊池さんの言動の“ストッパー”になることを望まれているようです。

『よにのちゃんねる』の2022年1月の動画で、2021年におこなわれた大イベントの控え室を映す企画があり、King ＆ Princeやなにわ男子ら、後輩とやり取りする場面がありました。

菊池さんが後輩の前で、冗談まじりに中丸さんにタメ口で話したところ、中丸さんは『ジャにの（※当時）部屋ではまだいいけど、後輩いる前ではやめろ』と、たしなめていました。

穏やかなイメージの強い中丸さんですが、菊池さんに対してきちんと注意できることから、メンバー間のバランスを取ってくれるのではないかと期待する向きもあるようです」（同前）

もう一度、4人そろった姿は見られるか。