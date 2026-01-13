確定申告はいつから準備して、いつまでに申告？提出までの3つのステップと知っておきたい「所得」と「収入」の違い

会社員にはあまりなじみのない「確定申告」。退職して年金生活になり、はじめて確定申告をすることもある。



令和7年分の提出期限は令和8（2026）年3月16日（月）。締め切りギリギリで慌てないようにしっかり準備しておきたい。



2人の税理士、磯浩之さん・西山のりこさん監修の『知らないと損をする！年金生活者 定年退職者のためのかんたん確定申告』（扶桑社）から、確定申告の事前準備とスケジュールについて一部抜粋・再編集して紹介する。

確定申告は年間を通じた準備が大切

令和8年3月16日までの提出に、あわてないように準備を。確定申告の提出期限は1カ月です。落ち着いて提出できるように、あらかじめ準備しておきましょう。

年間を通して、確定申告に関係する領収書や売買契約書などをきちんと整理しておくと、申告書作成の際にあわてずにすみます。

また、「借入金の年末残高等証明書」や「保険料控除証明書」などは郵送されてくるので、なくさないようにしましょう。

令和7年分の確定申告の提出期間は、令和8年2月16日から3月16日までです。ただし、税金が戻る「還付申告」は、1月1日に申告の受付が始まり、以降5年間はいつでも申告できます。

税務署に申告書を提出する場合、期限の間際になると窓口が混雑するので、早めに提出するようにしましょう。

確定申告書提出までの3STEP

【STEP1】

必要な書類を準備する

領収書や証明書類などは、日ごろから整理して、記入しやすいようにまとめましょう。

→令和7年12月まで

【STEP2】

申告書に記入する

本誌や税務署で配布している「所得税の確定申告の手引き」などを参考に。

→令和8年1月中旬〜3月16日

【STEP3】

申告書を提出する

提出前に記入ミスがないか確認。期限直前は混みあうため早めに提出を。

→令和8年2月16日〜3月16日

自分の所得を知ろう

所得税は、所得金額に税金をかけて算出されます。申告が必要な所得は10種類あるため、それぞれの計算方法や税率を確認しておきましょう。

確定申告書を記入する前に「収入」と「所得」の違いをきちんと把握しておくことが大切です。

「所得」は、収入金額から控除額や、その収入を得るためにかかった必要経費を引いた金額のことで、つまり実収入のことです。所得税は、この「所得」にかかります。

所得は「給与所得」「退職所得」「雑所得」「一時所得」「譲渡所得」「不動産所得」「事業所得」「配当所得」「利子所得」「山林所得」の10種類に分類され、それぞれ違う計算方法で税額を算出します。

そのため、申告書には所得の種類ごとに金額を分けて記入していきます。

また、株の売買や自宅の売却などで赤字が出た場合は、その赤字を他の所得から引くことができる「損益通算」という制度もあります。

磯浩之

税理士。2010年に磯浩之税理士事務所を設立。中小事業者の申告・相談をメインに事業を展開している



西山のりこ

税理士・行政書士。2008年にアクシアビジックスLLC（現アクシア総合コンサルティング合同会社）CEOに就任。税理士法人菊之井会計事務所の東京事務所所長も務める