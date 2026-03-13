確定申告は原則として2月16日から3月15日の申告期限が設けられています。 期限を過ぎてから確定申告を忘れていたことに気づいた場合、罰金が科されるのではないかと不安になる人もいるでしょう。 本記事では、期限を過ぎてから確定申告する場合のペナルティーについてご紹介します。 確定申告は期限後でも提出できる？ 国税庁によると、確定申告期限後でも申告することは可能とされています。確定申告は