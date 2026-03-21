申告漏れに気づいた瞬間が一番大事です。放置すると、後から指摘されたときの負担が大きくなりやすいからです。結論としては、自主的に早く修正するほど問題は小さく済みやすいです。税務署からの連絡より前に動けるかどうかが分かれ目になります。 申告漏れは修正申告で直す。早めなら過少申告加算税がかからない場合がある 国税庁は、確定申告を間違えたときの対応として修正申告を説明しており、税務署から調査の事前