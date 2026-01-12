鮭の豆乳シチュー【材料】（2人分）生鮭(切り身) 2切れ塩コショウ 少々里芋 4個ブロッコリー 6房水 200ml固形スープの素 1個豆乳(成分無調整) 200ml白みそ 大さじ 1塩コショウ 少々【下準備】1、生鮭は食べやすい大きさに切り、塩コショウする。出てきた水分はキッチンペーパーで拭き取っておく。里芋は皮をむき、ひとくち大に切る。分量外の塩をもみ込み、水洗いする。2、ブロッコリーは、分量外の塩を加えた熱湯でかためにゆで、ザルに上げる。白みそは豆乳に溶いておく。【作り方】1、鍋に里芋、水、固形スープの素を入れ、蓋をして中火で里芋がやわらかくなるまで煮る。生鮭を加え、さらに5分程煮る。水分が少ないようなら水を少量足してください。2、ブロッコリーと豆乳を加え、煮たつ直前に火を止める。塩コショウで味を調え、器によそう。