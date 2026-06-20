ブラジルがハイチと対戦カルロ・アンチェロッティ監督が率いるブラジル代表は現地時間6月19日、北中米ワールドカップ（W杯）グループCの第2節でハイチ代表と対戦。ハイチ戦で着用した2ndユニフォームが「改めてブラジルユニかっけえな」「まじで違和感」と話題を呼んでいる。ブラジルは試合の立ち上がりから主導権を握り、スタメン出場したFWマテウス・クーニャが前半だけで2ゴール。前半アディショナルタイムにはFWヴィニシウ