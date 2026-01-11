この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「この人だなって直感だった」交際2年でゴールインした20代夫婦、プロポーズの舞台裏を明かす

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が「今日夫婦になった2人にインタビュー #入籍 #年収 #貯金 #給料 #街角給与明細」と題した動画を公開。インタビュー当日に婚姻届を提出したという24歳の美容師の男性と22歳のエステティシャンの女性が登場し、交際から結婚に至るまでの経緯や、理想の夫婦像について語った。



動画は、2人が「今日夫婦になりました」と報告する場面から始まる。交際期間はちょうど2年だといい、結婚の決め手について男性は「この人だなっていう直感」、女性は「一目惚れです」とそれぞれ明かした。



理想の夫婦生活について尋ねられると、男性は「和気あいあいとした」家庭を、女性は「なるべく喧嘩しないように」と笑顔で回答。将来の夢については、女性が「赤ちゃん2人くらい作って、幸せな家族作りたいです」と語り、男性も「末永く仲良く」と応じ、幸せな雰囲気に包まれた。



また、美容師とフェイシャル専門のエステティシャンという2人ならではの関係性も明らかに。女性は「毎回髪の毛やってもらってるので、すごい助かってます」と語り、男性も妻から家で施術してもらっていることを明かした。



動画の後半では、2人の思い出のデートが「沖縄旅行」であったことが語られる。男性は、沖縄のアメリカンビレッジでプロポーズしたことを告白。女性は「海でされるかなって思ってたんですけど、ここで来たか！と。よりびっくりして嬉しかったです」と、予想外のサプライズだった当時を振り返った。最後に互いへのメッセージを求められると、男性は「いつもありがとう」、女性は「ずっと大好きです」と照れながらも伝え合い、インタビューを締めくくった。