REGZAゲーミングモニターが強い！ ゲーミングディスプレー人気ランキングTOP10 2026/1/10
「BCNランキング」2025年12月29日〜2026年1月4日の日次集計データによると、ゲーミングディスプレーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 REGZAゲーミングモニター
RM-G276N（TVS REGZA）
2位 G242L E14
G242L E14（MSI）
3位 REGZAゲーミングモニター
RM-G245R（TVS REGZA）
4位 AOC 24G42E/11
24G42E/11（TPV Technology）
5位 TUF Gaming VG249QE5A
VG249QE5A（ASUS）
6位 MOBIUZ EX251
EX251（BenQジャパン）
7位 AOC 27G11ZE2/11
27G11ZE2/11（TPV Technology）
8位 VA249HG
VA249HG（ASUS）
9位 Koorui 23.8 Inch FHD Gaming Monitor
G2411P（HKC）
10位 TUF Gaming VG279QE5A
VG279QE5A（ASUS）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
