RM-G276N

　「BCNランキング」2025年12月29日〜2026年1月4日の日次集計データによると、ゲーミングディスプレーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　REGZAゲーミングモニター

RM-G276N（TVS REGZA）

2位　G242L E14

G242L E14（MSI）

3位　REGZAゲーミングモニター

RM-G245R（TVS REGZA）

4位　AOC 24G42E/11

24G42E/11（TPV Technology）

5位　TUF Gaming VG249QE5A

VG249QE5A（ASUS）

6位　MOBIUZ EX251

EX251（BenQジャパン）

7位　AOC 27G11ZE2/11

27G11ZE2/11（TPV Technology）

8位　VA249HG

VA249HG（ASUS）

9位　Koorui 23.8 Inch FHD Gaming Monitor

G2411P（HKC）

10位　TUF Gaming VG279QE5A

VG279QE5A（ASUS）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。