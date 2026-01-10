V·Ï¥Ð¥ó¥É¥Ù¡¼¥¹¤¬Ã¦Âà¡ÖºòÌë¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¼¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¡×·Ð°ÞÌÀ¤«¤¹
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥Ð¥ó¥ÉBLAZE¤Î¥Ù¡¼¥¹¡¢¤¦¤¿¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÃ¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤¦¤¿¤Ï¡ÖËÍ¤ÏËÜÆü¤ò¤â¤Ã¤ÆBLAZE¤òÃ¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡ÖºòÌë¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¼¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¡ËÍ¤Ë¤âÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃ¦Âà¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö²¿¤è¤ê»ÏÆ°¤«¤éº£¤Þ¤ÇËÍ¤ä¥Ð¥ó¥É¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¥Ä¥¢¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏËÍ¤¬½Ð±é¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖµÞ¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇËÍ¼«¿È¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ï²¿¤â·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¡²»³Ú¤Ï¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Î´ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÈ¯É½¤·¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â¤¢¤Ê¤¿¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÖÌµÍý¤»¤º¡¢¤É¤¦¤«¤´¼«°¦¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤º¤Ã¤È±þ±ç¤¹¤ë¤è¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
BLAZE¤Ï25Ç¯8·î¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥Ð¥ó¥É¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ïßº¡Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¡Ë¡¢NERO¡Ê¥®¥¿¡¼¡Ë¡¢¥¯¥ë¥ë¡Ê¥®¥¿¡¼¡Ë¡¢ê¥¤Á¤ã¤ó¡Ê¥É¥é¥à¡Ë¡£