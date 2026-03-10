結成20年以上を誇るヴィジュアル系ロックバンド『the GazettE』。メンバーは、ボーカルのRUKI（ルキ）をはじめ、ギターの麗（うるは）、同じくギターの葵（あおい）、ドラムの戒（かい）、ベースのREITAの5人で構成されている。トラブルの発端は、2025年3月、バンドが所属している事務所の代表取締役が辞任する意向を固めたことだった。【写真】2026年2月、倉庫から自分の楽器類を持ち出す葵バンド内に不協和音が…「代表の権利