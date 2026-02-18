元ビジュアル系バンドマンがわいせつ行為を…２月13日の朝９時、警視庁向島署の護送口から中野隼斗容疑者（36）が姿を見せた。待ち構えていた報道陣は彼の顔や表情を撮ろうと容赦なくストロボ光を浴びせる。それでも表情を変えることも顔を伏せたりすることもなく、真っすぐに前を向いて歩いていた中野容疑者。だが、メイクをしていないその「すっぴん」顔はステージや宣材写真の“彼”とは、あまりにかけ離れた姿だった。向島署は