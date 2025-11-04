11月15日と16日、2日間にわたって千葉・幕張イベントホールにて音楽フェスの「CROSS ROAD Fest」が開催される。同フェスはLa’cryma ChristiやSHAZNAといったヴィジュアル系黄金期のバンドが集結するフェスだ。先述の2バンドのほかに1日目にはPlastic TreeやPsycho le Cemuら5組、そして2日目にはPENICILLINやFANTASTIC◇CIRCUSら6組が出演する。5月に同フェスの開催が発表されると、往年のヴィジュアル系ファンたちはそのラインナ