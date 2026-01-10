純烈の弟分「モナキ」4・8デビュー “戦隊”ヒーロー出身者ら4人組
純烈リーダーの酒井一圭がプロデューサーを務める4人組の弟分グループ・モナキが、純烈と同レーベルの日本クラウンから4月8日、メジャーデビューする。9日にYouTubeで生配信を行い、発表した。
【動画】“わちゃわちゃ”喜びいっぱい！純烈の弟分「モナキ」の報告
デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」の作詞は酒井が務め、作曲は「爆竜戦隊アバレンジャー」のOPや「魔法戦隊マジレンジャー」など数々のスーパー戦隊シリーズの楽曲を手掛け、氷川きよし「限界突破×サバイバー」では日本レコード大賞で作曲賞を受賞した岩崎貴文氏が務めた。
2023年10月に純烈に続く新グループを作るための「酒井一圭プロデュース セカンドチャンスオーディション」の開催を発表してから2年3ヶ月、ようやく船出の日が決まった。
烈車戦隊トッキュウジャー出身でメンバー最年長のじんは、「やっとたどり着けたという想いとこれからだ！こんなもんじゃねぇという気持ちの両方あります！」と語り、動物戦隊ジュウオウジャー出身のケンケンは、「まだ何者でもない我々の生配信を見てくれている皆さんに、メジャーデビューできることリアルタイムでお伝えできることを本当に嬉しく思います」と語った。
表題曲のタイトルを発表した際には祝福のコメントが多数。また生配信中には荒らしの如くチャット欄で楽曲タイトルをフライングで発表するなどコメント参加をしていた酒井は、「覚悟と忍耐を持って進めば、必ず素晴らしい出会いがモナキに訪れると思います。目の前のことで思い悩み、怒りすら覚えた時は、遥か遠くを見て初心を思い返すように。初心を忘れた者から消え去るゲームであることを、消え去る前に思い出してくれることを私は祈るばかりです。幸運を祈っているよ！」とサプライズで激励のメッセージを送った。
メッセージを受けてサカイJr.は、「会社員時代もそうでしたが、慣れていくと楽な方にいってしまいがちな時もあえて苦しい方を選んでいきたいと思います」と語り、最年少のおヨネは、「練習の数は裏切らないと思っているので忙しくなっても練習量を減らすことなく頑張りたいと思います」と語った。
更に毎週月曜日21時にオーディションの開催決定からお披露目に至るまでの、密着映像『モナキ誕生 密着ドキュメンタリー』をモナキのYouTubeチャンネルで公開することも発表した。第1回目は1月12日（月）午後9時に公開される。
1月24日からスタートする予約キャンペーンも発表するなど、情報が盛り沢山な生配信となった。
