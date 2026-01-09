坂本龍一、幻のドキュメンタリー『Tokyo Melody Ryuichi Sakamoto』4K レストア版が2026年1月公開！
1985年に制作された坂本龍一の幻のドキュメンタリー『Tokyo Melody Ryuichi Sakamoto』の4Kレストア版が2026年1月16日(金)に公開される。
この作品は、1984年に写真家でもある監督・エリザベス・レナードとフランス国⽴視聴覚研究所(INA)が制作したドキュメンタリー作品。
完成後の1985年には、ロッテルダム、ロカルノ、サンパウロなどの国際映画祭で上映され、日本では同年6月9日に第1回東京国際映画祭で上映。
1986年、フランスでテレビ放映されたのち、発売されたVHSとDVDも長らく入手困難な状況が続いていた。
しかし近年になり倉庫に眠っていた16mmフィルムが発見され、修復を経てデジタル化が実現。
1984年5月、当時32歳の坂本龍一の日常がフィルムに収められており、音楽に対しての想いや文化についての価値観など、様々な言葉を知る事が出来る。
また、4枚目のソロアルバム『音楽図鑑』を制作し始めた頃の東京でわずか1週間という短期間で撮影が行われており、当時のレコーディング風景の様子も紹介。今となっては貴重な機材や時代を感じさせるレコーディング風景も見ることが出来る為、ファン必見の内容となっている。
他にも要素として面白いのが、2025年2月28日に閉館した新宿アルタや渋⾕のスクランブル交差点など1980年代の東京の⾵景も映っている事。
坂本龍一の映像をビジョンに映すアルタ前に坂本自身が立ち、町にたたずむ姿が見られるのは本当に貴重な映像と言えるだろう。
さらには坂本氏が出演したCM映像や、YMOの散開コンサート、大島渚監督作『戦場のメリークリスマス』（1983年公開）の印象的な一場面なども収められているため非常に濃厚で見ごたえたっぷりの作品だろう。
●【1.16公開】映画『Tokyo Melody Ryuichi Sakamoto』4Kレストア版｜本予告90秒
【作品情報】
『Tokyo Melody Ryuichi Sakamoto』4K レストア版
監督：エリザベス・レナード
出演：坂本龍一、矢野顕子、細野晴臣、高橋幸宏
撮影：ジャック・パメール 編集：鈴木マキコ 音楽：坂本龍一 録音：ジャン・クロード・ブリッソン
プロデューサー：ミュリエル・ローズ スーパーバイジング・プロデューサー：キキ・ミヤケ 制作会社：INA、KAB Amercia Inc.、KAB Inc. cElizabeth Lennard
1985年｜62分｜フランス、日本｜レイティング：G｜日本語、フランス語、英語 ［英語字幕付き］
配給：エイベックス・フィルムレーベルズ
▼公式サイト https://tokyomelody.com/
▼公式X https://x.com/TokyoMelody_4K
▼公式Instagram https://www.instagram.com/tokyomelody_4k
【出演・音楽】
坂本龍一｜Ryuichi Sakamoto
1952年生まれ、東京都出身。東京藝術大学大学院修士課程修了。
1978年『千のナイフ』でソロデビュー。同年、YMOの結成に参加。
1983年に散開後は『音楽図鑑』、『BEAUTY』、『async』、『12』などを発表、革新的なサウンドを追求し続けた姿勢は世界的評価を得た。
映画音楽では『戦場のメリークリスマス』(83/監督：大島渚)で英国アカデミー賞作曲賞を、『ラストエンペラー』(87/監督：ベルナルド・ベルトルッチ)でアカデミー賞作曲賞、ゴールデングローブ賞、グラミー賞など多数受賞。
「LIFE」、「TIME」などの舞台作品や、2018年 piknic/ソウル、2021年M WOODS/北京、2023年-2024年 M WOODS/成都、2024年-2025年 東京都現代美術館/東京での大規模インスタレーション展など、アート界への越境も積極的に行なった。
環境や平和問題への言及も多く、森林保全団体「more trees」を創設。また「東北ユースオーケストラ」を設立して被災地の子供たちの音楽活動を支援した。
2023年3月28日死去。
この作品は、1984年に写真家でもある監督・エリザベス・レナードとフランス国⽴視聴覚研究所(INA)が制作したドキュメンタリー作品。
完成後の1985年には、ロッテルダム、ロカルノ、サンパウロなどの国際映画祭で上映され、日本では同年6月9日に第1回東京国際映画祭で上映。
1986年、フランスでテレビ放映されたのち、発売されたVHSとDVDも長らく入手困難な状況が続いていた。
しかし近年になり倉庫に眠っていた16mmフィルムが発見され、修復を経てデジタル化が実現。
また、4枚目のソロアルバム『音楽図鑑』を制作し始めた頃の東京でわずか1週間という短期間で撮影が行われており、当時のレコーディング風景の様子も紹介。今となっては貴重な機材や時代を感じさせるレコーディング風景も見ることが出来る為、ファン必見の内容となっている。
他にも要素として面白いのが、2025年2月28日に閉館した新宿アルタや渋⾕のスクランブル交差点など1980年代の東京の⾵景も映っている事。
坂本龍一の映像をビジョンに映すアルタ前に坂本自身が立ち、町にたたずむ姿が見られるのは本当に貴重な映像と言えるだろう。
さらには坂本氏が出演したCM映像や、YMOの散開コンサート、大島渚監督作『戦場のメリークリスマス』（1983年公開）の印象的な一場面なども収められているため非常に濃厚で見ごたえたっぷりの作品だろう。
●【1.16公開】映画『Tokyo Melody Ryuichi Sakamoto』4Kレストア版｜本予告90秒
【作品情報】
『Tokyo Melody Ryuichi Sakamoto』4K レストア版
監督：エリザベス・レナード
出演：坂本龍一、矢野顕子、細野晴臣、高橋幸宏
撮影：ジャック・パメール 編集：鈴木マキコ 音楽：坂本龍一 録音：ジャン・クロード・ブリッソン
プロデューサー：ミュリエル・ローズ スーパーバイジング・プロデューサー：キキ・ミヤケ 制作会社：INA、KAB Amercia Inc.、KAB Inc. cElizabeth Lennard
1985年｜62分｜フランス、日本｜レイティング：G｜日本語、フランス語、英語 ［英語字幕付き］
配給：エイベックス・フィルムレーベルズ
▼公式サイト https://tokyomelody.com/
▼公式X https://x.com/TokyoMelody_4K
▼公式Instagram https://www.instagram.com/tokyomelody_4k
【出演・音楽】
坂本龍一｜Ryuichi Sakamoto
1952年生まれ、東京都出身。東京藝術大学大学院修士課程修了。
1978年『千のナイフ』でソロデビュー。同年、YMOの結成に参加。
1983年に散開後は『音楽図鑑』、『BEAUTY』、『async』、『12』などを発表、革新的なサウンドを追求し続けた姿勢は世界的評価を得た。
映画音楽では『戦場のメリークリスマス』(83/監督：大島渚)で英国アカデミー賞作曲賞を、『ラストエンペラー』(87/監督：ベルナルド・ベルトルッチ)でアカデミー賞作曲賞、ゴールデングローブ賞、グラミー賞など多数受賞。
「LIFE」、「TIME」などの舞台作品や、2018年 piknic/ソウル、2021年M WOODS/北京、2023年-2024年 M WOODS/成都、2024年-2025年 東京都現代美術館/東京での大規模インスタレーション展など、アート界への越境も積極的に行なった。
環境や平和問題への言及も多く、森林保全団体「more trees」を創設。また「東北ユースオーケストラ」を設立して被災地の子供たちの音楽活動を支援した。
2023年3月28日死去。