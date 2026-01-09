¤ª¤®¤ä¤Ï¤®Ìðºî·ó¤¬Í½¸À¡©Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤Î·ëº§Áê¼ê¡Ö±Ç²è´ÆÆÄ¤°¤é¤¤¤·¤«·ù¡£ÇÐÍ¥¤È¤«·ù¡×ÍýÍ³¤òÎÏÀâ
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤ÎÌðºî·ó¡Ê54¡Ë¡¢¾®ÌÚÇîÌÀ¡Ê54¡Ë¤¬8Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡ÖÌÚÍËJUNK¡¡¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î¥á¥¬¥Í¤Ó¤¤¤¡×¡ÊÌÚÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¸µÆü¤Ë±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÊ¡±ÊÁÔ»Ö¡Ê¤Õ¤¯¤Ê¤¬¡¦¤¿¤±¤·¡Ë»á¡Ê43¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿½÷Í¥Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡Ê38¡Ë¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Î²áµî²ó¤ÇÄ¹ß·¤¬·ëº§¤¹¤ë¤Ê¤é±Ç²è´ÆÆÄ¤À¤ÈÌðºî¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤ë¥á¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ìðºî¤Ï¡Ö¸À¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¤À¤Ã¤Æ±Ç²è´ÆÆÄ¤°¤é¤¤¤·¤«·ù¤¸¤ã¤ó¡£ÇÐÍ¥¤È¤«·ù¤À¡£²¶¤Ê¤ó¤ÆÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¾®ÌÚ¤Ï¡Ö±Ç²è´ÆÆÄ¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥í¥¯¤Ê¿Í´Ö¤¤¤Ê¤¤¤è¡©¡¡´ÆÆÄ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
Ìðºî¤Ï¡Ö¤³¤ó¤À¤±¤ÎÂç½÷Í¥¡£²¶¤¬Âç¹¥¤¤ÊÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤Ç¤¹¤±¤É¡£Åö»þ¡¢¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤Ç¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¥µ¥æ¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µÈ±Ê¾®É´¹ç¤µ¤ó¤Ê¤Î¡£¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤ÎµÈ±Ê¾®É´¹ç¤µ¤ó¤¬¡¢²¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤Ê¤Î¡£Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤Ï±Ç²è´ÆÆÄ¤¸¤ã¤Ê¤¤ã·ù¤Ê¤Î¡£¤¢¤È¤Ï²è²È¤È¤«¡£¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È·ù¤Ê¤Î¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÌðºî¤ÏÊ¡±Ê´ÆÆÄ¤ÈÌÌ¼±¤¬¤Ê¤¤¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡ÖÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤¬Áª¤Ö¤ó¤À¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¤ºÍÇ½¤Ç¤·¤ç¤¦¤è¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
Ê¡±Ê»á¤ÏÊÆ¤Ç±Ç²è¡¢±ÇÁü³Ø¤ò³Ø¤ó¤À¥¢¥¸¥¢¿Í¿ï°ì¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¤À¡£ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡£03Ç¯¤ËÅÏÊÆ¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÔÎ©Âç³Ø¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¹»±Ç²è³ØÉô¤ò07Ç¯¤ËÂ´¶È¡£Ä¹ÊÔ±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ö¥ê¥Ù¥ê¥¢¤ÎÇò¤¤·ì¡×¤¬¡¢15Ç¯¤Ë¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¥Ñ¥Î¥é¥ÞÉôÌç¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹±Ç²èº×¤ÇºÇ¹â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥¢¥¸¥¢¥ó±Ç²èº×¤Ç¿·¿Í´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Æ±±Ç²è¤ÏÍâ16Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¡¢17Ç¯²Æ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â·à¾ì¸ø³«¡£24Ç¯¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÀ©ºî¤Î¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ÖSHOGUN¡¡¾·³¡×¥·¡¼¥º¥ó1¤ÎÂè7ÏÃ¤Î´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£