「廃墟のようだ」と言われた赤レンガ倉庫、横浜のシンボルへと生まれ変わらせた市民と行政の“決断”

YouTubeチャンネル「霞の探訪記」が、「【再開発成功】10年以上放置されたにも関わらず再開発で大逆転！横浜の顔になるまでの復活劇【赤レンガ】」と題した動画を公開。100年以上の歴史を持ちながら、一時は「廃墟のようだ」とまで言われた横浜赤レンガ倉庫が、どのようにして横浜を象徴するランドマークへと生まれ変わったのか、その復活の物語を紐解いた。



動画ではまず、赤レンガ倉庫が横浜港の物流拠点として、明治末期から大正初期にかけて建設された経緯を解説。当時としては画期的な耐震技術「碇聯鉄構法（ていれんてっこうほう）」や日本初の荷物用エレベーターを備えた最新鋭の国営保税倉庫であり、日本の近代化を支える重要な役割を担っていた。しかし、1923年の関東大震災で1号館が半壊するなど数々の災害に見舞われ、戦後は米軍に接収されるといった歴史をたどる。



倉庫としての役割に大きな転機が訪れたのは1970年代。物流の主役がコンテナ輸送へと移行すると、従来の湾岸倉庫の必要性は急速に低下。貨物量が激減した赤レンガ倉庫は1989年に倉庫としての役目を終え、その後は落書きが増え荒廃し、一時は解体案も浮上するほどの状態だったという。



この状況を打開するきっかけとなったのが、市民による保存運動と横浜市の都市計画だった。動画では、市民団体「赤レンガ倶楽部・横浜」の設立や、横浜市が「みなとみらい21」事業の一環として歴史的景観の保全に乗り出した決断を紹介。1992年に横浜市が国から土地と建物を取得し、約9年間にわたる大規模な改修工事を経て、2002年に文化・商業施設として再生された。



リニューアルオープン後、赤レンガ倉庫は初年度に550万人を超える来場者を記録し、2019年には累計来館者数が1億人を突破。単に古い建物を保存するのではなく、歴史の面影を残しながら現代のニーズに合わせて活用するという姿勢が、多くの人々を惹きつけている。赤レンガ倉庫の復活劇は、歴史的建造物をどのように活かし、次世代へ繋いでいくかという問いに対する一つの答えを示しているのかもしれない。