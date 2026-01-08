新たなスタジアム整備について、Jリーグ側が去年、1万5,000人規模での施設建設を主張していたことをめぐり、秋田市の沼谷市長は、その規模での整備は「無理だ」との見解を示しました。



リーグ側が市の検討状況に対し、「志が低い」と指摘したことについては、「常識がなさすぎる」などと話し、不快感をあらわにしました。



秋田市は去年11月、収容人数を5,000人から1万人規模と想定したスタジアム整備の検討状況をJリーグ側に説明しました。





しかしリーグ側は、1万5,000人規模での施設建設を主張していたことが、明らかとなっています。リーグ側は原則として定めているJ1への参加基準に沿った整備を求めたものでしたが、秋田市の沼谷市長は、1万5,000人規模での整備は不可能だとの認識を示しました。秋田市・沼谷市長「秋田市としては5,000人プラスアルファが限界ですと」「市の方針、市の財政的な上限としては1万5,000人スタートというのは、市としては無理だというところはある程度明確」Jリーグは、クラブが本拠地とする都市の人口規模によっては、施設が5,000人規模でも容認すると、基準を緩和しています。それでもリーグ側が、1万5,000人規模が原則であると市に説明したことについて、沼谷市長は、受け入れられないとの立場です。Jリーグはこのほか、最大で1万人規模での整備を検討していた市に対し、「志が低い」とも発言していましが、これについて沼谷市長は、不快感をあらわにしました。秋田市・沼谷市長「常識がなさすぎると思います」「自治体のオーナー、秋田市にとってのオーナーは市民。私ではありませんし、職員でもなく、市政、市役所、自治体のオーナーはここに住んでる市民。志が低いという言葉は、とりもなおさずそのまま秋田市民に対する言葉になります。ですので秋田市民に向かって志が低いと言ってしまっているという自覚がないとすれば、きわめて常識がなさすぎると思います」Jリーグ側が「ごう慢な態度」であるとも指摘した沼谷市長。整備に関する市民の理解が得られない状況にもなりかねないと懸念を示しました。秋田市・沼谷市長「こういった態度でJリーグ側がこれからも臨まれるとすれば、より一層秋田市民の理解を得ることは難しくなっていくんではないか。そうしますと、スペックですとか、規模ですとか、そういったことに関わらず、秋田市としては市民の理解が得られないものは、1円も出せないわけですね」また、協議に同席したブラウブリッツ秋田が、行政が整備を主導する形の「公設が絶対」と述べていたことについては。秋田市・沼谷市長「ブラウブリッツが単独で独自に自らの意思だけで“公設でなければダメだ”とか“税金投入してもらわなきゃできない”と、あたかも既定路線のようにお話しているとすれば、それは違いますよと」「民設民営でよりコストを下げてやる方法があることであれば、それもぜひご提案いただきたい。我々の案が全てだと思っていませんし、我々の案よりももっとロースペック・ローコストで（質を下げて価格を下げる）できるなら、それをぜひご提案をいただいて、そういう提案なり回答がなければ、いつまでも進んでいかない」整備のあり方の方向性を決めるのは、県と秋田市、ブラウブリッツ秋田の3者による協議の場ですが、現時点で協議の日程調整を行う、いわば“仕切り役”が決まらず、開催の具体的な見通しが立っていません。♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢なお、秋田放送はJリーグ側に、「志が低い」と発言した意図や、施設整備に対する考え方などについて、7日からコメントを求めていますが、まだ回答は得られていません。