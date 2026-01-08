第１０２回箱根駅伝でオープン参加の関東学生連合は総合１６位相当の１０時間５７分３５秒を記録した。復路の成績では７位相当の５時間２０分５０秒を記録し、学連チーム結成後初の５時間２０分台で復路５区間を走破した。９区を走った日本薬科大の染谷雄輝（４年）はラストチャンスで箱根初出走の切符をつかみ取った。箱根駅伝のために異例の転校を経験。心臓の病にも打ち勝ってつかんだ夢舞台だった。

最初で最後の箱根路をかみしめた。関東学生連合の９区、染谷は念願の箱根初出走を果たした。「緊張したけど、いざ走ってみると楽しくて。終始沿道の応援のおかげで楽しんで走ることができました」と頬が緩んだ。

オープン参加の参考記録にはなるが、区間１０位相当の１時間９分１３秒。「目標は１時間８分５０秒。届かなかったのは悔しい」と結果には浮かない表情をみせたが「直前まで箱根を走る実感が湧いてこなかった。でも、スタートラインに立ったときに『これが箱根駅伝なのか』と感じた」と念願の夢舞台に興奮しきりだった。

箱根にささげた４年間だった。きっかけは小学１年の２０１１年１月２日、初めて箱根駅伝を現地観戦した際に、当時東海大の村沢明伸（ＳＧホールディングス）が１７人抜きで区間賞を獲得した姿を見て、憧れを抱いた。千葉・野田南中で陸上部に入部し、流山南高を経て２２年４月に育英大へ進学。２年からは副主将を務め、下級生ながらチームを先導する立場になった。しかし、「当時はチームの状況がよくなかった」と予選会のチーム成績は１年次に２３位、２年次には３３位と低迷。「もっと強くなりたい気持ちが強くなった」と悩んだ末に３年進級時に日本薬科大への転学を決断した。箱根への憧れが、染谷の心を動かした。

しかし、その直後に試練が訪れた。「睡眠中に胸に強い痛みを感じて、深夜に何度も起きることがあった。軽いジョギングでも息苦しかった」と転学するタイミングで突然訪れた体の異変。病院で診察を受けると「ウイルス性心筋炎」と診断された。日常生活を過ごすだけでも体が痛む日々に競技引退も考えた。それと同時に、どうしても諦めたくない自分もいた。半年間治療に専念し、経過は次第に良好に向かった。医師からの許可も下りて、ジョギングを再開すると「以前よりも走れる」と復活の可能性を感じるようになった。

再び箱根路を目指す挑戦が始まった。新天地で練習を積み重ね、最上級生になった４年の４月の記録会では２８分３８秒９５で１万メートルの自己ベストを更新。同５月の関東インカレハーフでは１時間２分５７秒でハーフマラソンの自己ベストも更新した。１０月の箱根予選会ではチーム日本選手トップの成績で走り、自力で夢を現実にたぐり寄せた。

迎えた箱根駅伝。横浜駅前では父・雄二さんから給水をもらう予定だったが、関東学連スタッフからの誘導がうまくいかず実現せず。ハプニングに染谷が周囲をきょろきょろと見渡す姿が話題となったが、染谷は「学連の方も一生懸命やってくださっているので」と決して責めることはしなかった。

卒業後は下里和義監督から熱烈なオファーを受け、プレス工業で現役を続ける。「最初で最後なので、本当は箱根もう１度走りたいくらいですが」と名残惜しい気持ちを胸に箱根に別れを告げた。そして、次は元日の上州路での活躍を誓った。憧れに突き動かされた染谷の挑戦には、続きがある。