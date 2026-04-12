躁状態とうつ状態を繰り返す双極症。人類は進化の過程で、この発症リスクとなる遺伝子の型を変化させてきたという。「魚の消費量が多い国ではうつ病が少ない」は本当か？双極症のゲノム要因と、人間の才能の意外な因果関係とは？※本稿は、精神科医の加藤忠史編『「心の不調」の脳科学 脳の中で、何が起きているのか』（講談社）のうち、加藤忠史執筆部分と池田匡志執筆部分を抜粋・編集したものです。半世紀に一度の頻度で革新が