10日徳島市内で自転車に乗っていた高校生を見知らぬ男が呼び止め交通違反名目で金銭を要求する詐欺未遂がありました。警察によりますと、10日午前8時ごろ徳島市の市道で自転車に乗っていた男子高校生を男が呼び止め「警察です。一時停止と無灯火で1万5000円を払ってください」と交通違反名目で金銭を要求し、身分証の提示を求める事案がありました。高校生は「お金も身分証も持っていない」などと答え被害はありませんでした。金銭