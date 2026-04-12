4月10日の公開1日目で観客動員数73.9万人、興収11.3億円を突破する大ヒットとなっているアニメ『名探偵コナン』の劇場版シリーズ第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』で、エンドクレジットに掲げられた「In Memory of 田中敦子」が反響を呼んでいる。【画像】劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』場面カット本作は神奈川県・横浜を舞台に、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員・萩原千速がメインキャラクターとして