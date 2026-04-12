◆パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（１２日・エスコン）ソフトバンクの守護神・杉山一樹投手が左手を骨折したことが分かった。４点リードだった前日（１１日）の日本ハム戦（エスコン）の９回に登板したが、２死から四球と内野安打でピンチを招き、清宮幸に右前適時打を浴びた。続くレイエスを抑えてゲームセットとなったが、自身の投球のふがいなさに腹を立ててベンチを殴打。利き手ではないとはいえ、まさかの左手骨折と