コムドットが挑んだ過酷な生配信の最中、一世を風靡した人気YouTuberがサプライズで登場し、自身の全盛期における衝撃の収入を激白。その金額にコムドットの面々もネットも騒然となった。【映像】“伝説のYouTuber”、破格の収入を初告白（実際の様子）賞金1億円を懸けた生放送番組『コムドット30時間フェス』内でのことである。注目を集めたのは、100人の覆面集団の中からリーダー・やまとをハグのみで探し出す「やまとを見つ