アメリカ軍は海軍の艦艇2隻がホルムズ海峡を通過し、機雷除去の準備作業を始めたと発表しました。アメリカ中央軍は11日、海軍のミサイル駆逐艦2隻がホルムズ海峡を通過し、機雷除去の準備作業を始めたと発表しました。「イランの革命防衛隊が敷設した機雷をホルムズ海峡から完全に除去するための任務の一環だ」としていて、数日中に無人潜水機などを使った除去活動を開始する予定だということです。アメリカメディアによりますと、