タレントのスザンヌが、12日放送の読売テレビ・中京テレビ『上沼・高田のクギズケ！』（毎週日曜前11：40）に出演し、約8キロやせたことを明かした。【写真】8キロ減！ スザンヌの4月近影…和装ショット番組MCの上沼恵美子が「スザンヌちゃんはやせたんちがう？」「何があったの？」と向けると、スザンヌは「ありがとうございます」と返答。熊本で実業家としても活躍するとあって、「今、旅館をさせてもらってて、その旅館