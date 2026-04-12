大人気アニメ『名探偵プリキュア！』（たんプリ）第11話が、ABCテレビ・テレビ朝日系で本日12日に放送された。人気キャラクター・森亜るるかが変身した敵のプリキュア「キュアアルカナ・シャドウ」が登場した。放送後に次回予告＆あらすじも解禁となった。【動画】気になる！キュアアルカナ・シャドウの秘密公開された次回予告映像キュアアルカナ・シャドウは作品の第1話放送前から人気のキャラクターで、1月に設定画などが