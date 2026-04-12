◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１０節浦和―東京Ｖ（１２日・埼玉スタジアム）東京Ｖが敵地で浦和と対戦し、１―１から突入したＰＫ戦を３―１で制して、埼玉スタジアムで初勝利を挙げた。後半１分に浦和ＦＷ肥田野に先制点を許したが、同２９分にＦＷ染野がＰＫをゴール左へ決めて同点に追いつくと、１―１で突入したＰＫ戦ではＧＫ長沢が浦和の１人目、２人目のキックを左へ飛んで連続セーブ。東京Ｖは２人目の熊取谷