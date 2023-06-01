ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）とＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（Ｍ・Ｔ）が５月２日に東京ドームで決戦を控える中、元ＷＢＡ世界ライトフライ級王者・渡嘉敷勝男氏がＹｏｕＴｕｂｅ「トカちゃんねる」でモンスター攻略法について取り上げた。渡嘉敷氏は「井上をいかに倒すか。こんなに難しいことはない。テクニックもパンチ力もスピードも勘も全ていい。これに勝つのは大変