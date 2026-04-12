【モデルプレス＝2026/04/12】ABEMAの瀧山あかねアナウンサーが4月11日、自身のInstagramを更新。キャミソールワンピース姿を公開した。【写真】“身長170cm”美人アナ「目を奪われる美しさ」デコルテ輝くドレス姿◆瀧山あかねアナ、キャミワンピ姿公開瀧山アナは「『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』リポート担当しました」とABEMAの特別番組「30時間限界突破フェス」（11日15時〜）の目玉企画「ウルフアロンから3カ